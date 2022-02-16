Решил побеседовать о моих политических взглядах. Сотрудник ГУБОПиК рассказал, как на него пытались напасть
Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек.
Документальный фильм «Плесень».
Сотрудник ГУБОПиК:
Вышел на прогулку с собакой. Заметил, что в подъезд вошел молодой человек, одетый в стиль милитари.
Готовилась протестная весна. Противники власти хотели залить улицы Минска кровью. Только для этого нужен был триггер. Первый труп. Сакральная жертва. Чтобы запугать милицию. Показать, что людей будут резать прямо в их домах. Мартовским вечером на улицу выходит человек с ножом.
Сотрудник ГУБОПиК:
Молодой человек при себе имел достаточно внушительный кинжал. И неизвестно, чем бы закончилось. Скажем так, если бы он шел целенаправленно ко мне, открыл бы я дверь… Вопрос только в том, что, как бы развивалась ситуация, непонятно.
Нападавший – бывший военнослужащий по контракту. 24 года. За убийство милиционера ему обещали щедро заплатить.
Сотрудник ГУБОПиК:
Он сослался на то, что наши данные были размещены в Telegram-чатах этих экстремистских организаций. Так как он недалеко проживал от меня, решил прийти и, как он пояснил, побеседовать о моих политических взглядах, как я отношусь к действующей власти.
Инга Сечко, психолог:
В данном контексте речь идет о том, чтобы, совершив убийство, стать самой яркой новостью, то есть стать хайпом, стать заметным вот в этом бесконечном потоке информации. Кроме того, нельзя исключать и финансовую составляющую. Ведь известно, что люди иногда совершают убийства ради денег.
Но и в этот раз эффекта не получилось. Сотрудники не дрогнули, а наоборот, сплотились. А оппозиция показала свое истинное кровавое лицо.
Сотрудник ГУБОПиК:
Нас этим не запугать, мы этого не боимся, к этому готовы. Плюс ко всему, чтобы все понимали, мы вооружены, ходим постоянно с оружием. Поэтому при каких-то ситуациях будем применять незамедлительно – защищать себя и свои семьи.
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