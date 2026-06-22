В Польше фермеры заблокировали автомагистраль в знак протеста против импорта дешевой продукции

Премьер-министр Польши 22 июня фигурирует в лентах новостей. Местные фермеры просят главу кабмина услышать их голос. Однако в ответ пока тишина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время туристического сезона протестующие выкатили сельхозтехнику на автомагистраль, ведущую к Балтийскому морю.

Аграрии требуют запретить поставки дешевой продукции из Украины и стран МЕРКОСУР. Местные производители не способны конкурировать с товарами, которые поступают из стран с более дешевой рабочей силой и менее строгими стандартами. Фермеры выходят на дороги уже не первый раз. Раньше они блокировали пункты пропуска с украинскими грузовиками. Нынешняя акция обещает быть бессрочной и круглосуточной. Если власти не отреагируют, протесты могут охватить и другие регионы страны.