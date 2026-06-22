В Минске у мемориалов и знаковых мест проходят памятные мероприятия

Сегодня, 22 июня, в столице, как и по всей стране, вспоминают жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Скорбно-траурный митинг, посвященный 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны, прошел у братской могилы «Неизвестному солдату» в Ленинском районе. Отдать дань уважения погибшим пришли представители администрации района, депутаты, трудовые коллективы, а также молодежь. К церемонии возложения цветов присоединились более 200 человек. К монументу легли алые цветы.

Анастасия Кудрявцева, учащаяся Минского государственного колледжа легкой промышленности и комплексной логистики:

Приехали почтить память погибших на Великой Отечественной войне. Этот день был очень тяжелый. У меня есть дедушка, он воевал. Сейчас он, слава богу, жив. Самое главное – это ценить все, что мы имеем, ценить мирное небо над нами.