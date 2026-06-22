В Минске у мемориалов и знаковых мест проходят памятные мероприятия

Сегодня, 22 июня, в столице, как и по всей стране, вспоминают жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сегодня, 22 июня, в столице, как и по всей стране, вспоминают жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Скорбно-траурный митинг, посвященный 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны, прошел у братской могилы «Неизвестному солдату» в Ленинском районе. Отдать дань уважения погибшим пришли представители администрации района, депутаты, трудовые коллективы, а также молодежь. К церемонии возложения цветов присоединились более 200 человек. К монументу легли алые цветы.
Анастасия Кудрявцева, учащаяся Минского государственного колледжа легкой промышленности и комплексной логистики:
Приехали почтить память погибших на Великой Отечественной войне. Этот день был очень тяжелый. У меня есть дедушка, он воевал. Сейчас он, слава богу, жив. Самое главное – это ценить все, что мы имеем, ценить мирное небо над нами.
Галина Черник, заместитель главы администрации Ленинского района:
22 июня для нас, для белорусов, самая трагическая дата в истории нашей страны. Мы понимаем, что 3 миллиона жителей Беларуси погибли в годы Великой Отечественной войны. Они погибли, чтобы мы сегодня жили. Поэтому сегодня, как никогда, важна память. Наша память о тех героических временах.
Историки и следователи продолжают раскрывать новые факты геноцида белорусского народа в годы оккупации. Устанавливаются места массовых захоронений, ранее неизвестные лагеря смерти и факты уничтожения деревень вместе с мирным населением.
По всей Беларуси проходят митинги-реквиемы в память о героях и жертвах войны.