«Идёт хорошая информационная поддержка». Работники «Минскстрой» обсудили проект обновлённой Конституции

Новости Беларуси. В столице продолжаются общественные обсуждения вынесенного на референдум проекта изменений и дополнений Конституции. О сути предлагаемых поправок говорят в коллективах крупных предприятий. Так, обсуждение прошло среди представителей производственного объединения «Минскстрой». Работники обсудили будущее страны через призму Основного закона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Иван Сазанков, ведущий инженер производственного отдела ГПО «Минскстрой»:

Глава 3.1, где речь идет о Всебелорусском народном собрании. Это представительный орган, в состав которого будут входить широкие слои населения. И я считаю, что участие такого объемного круга представителей как раз и будет решать все наши проблемы.

Виталий Громыко, заместитель генерального директора ГПО «Минскстрой»:

Поднимались различные вопросы: от достойного образования, здравоохранения, в том числе, что такое семья (статья 32). Это наше будущее, дальнейшее развитие нашей Республики Беларусь. Мы должны быть единым народом, сплоченным и идти к поставленной задаче вместе.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Практически все крупные предприятия уже были посещены депутатским корпусом столицы, депутатами парламента, руководителями Минского исполнительного комитета. Вопросов не так много. Дело в том, что сегодня идет хорошая информационная поддержка и разъяснение в части тех изменений, которые анонсированы.