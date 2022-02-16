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«Идёт хорошая информационная поддержка». Работники «Минскстрой» обсудили проект обновлённой Конституции

16 февраля 2022 14:34
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Новости Беларуси. В столице продолжаются общественные обсуждения вынесенного на референдум проекта изменений и дополнений Конституции. О сути предлагаемых поправок говорят в коллективах крупных предприятий. Так, обсуждение прошло среди представителей производственного объединения «Минскстрой». Работники обсудили будущее страны через призму Основного закона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Идёт хорошая информационная поддержка». Работники «Минскстрой» обсудили проект обновлённой Конституции-1

Иван Сазанков, ведущий инженер производственного отдела ГПО «Минскстрой»:
Глава 3.1, где речь идет о Всебелорусском народном собрании. Это представительный орган, в состав которого будут входить широкие слои населения. И я считаю, что участие такого объемного круга представителей как раз и будет решать все наши проблемы.

«Идёт хорошая информационная поддержка». Работники «Минскстрой» обсудили проект обновлённой Конституции-4

Виталий Громыко, заместитель генерального директора ГПО «Минскстрой»:
Поднимались различные вопросы: от достойного образования, здравоохранения, в том числе, что такое семья (статья 32). Это наше будущее, дальнейшее развитие нашей Республики Беларусь. Мы должны быть единым народом, сплоченным и идти к поставленной задаче вместе.

«Идёт хорошая информационная поддержка». Работники «Минскстрой» обсудили проект обновлённой Конституции-7

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Практически все крупные предприятия уже были посещены депутатским корпусом столицы, депутатами парламента, руководителями Минского исполнительного комитета. Вопросов не так много. Дело в том, что сегодня идет хорошая информационная поддержка и разъяснение в части тех изменений, которые анонсированы.

«Идёт хорошая информационная поддержка». Работники «Минскстрой» обсудили проект обновлённой Конституции-10

В состав производственного объединения «Минскстрой» входит 17 организаций. В каждой из них прошли диалоговые площадки. Информационной работой охвачен практически весь коллектив. А это почти 20 тысяч человек.

# Конституция # общество # Иван Сазанков # Виталий Громыко # Андрей Бугров # Фотофакт

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