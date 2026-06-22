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На вершине более 80 недель – Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA

22 июня 2026 17:28
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Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA – на вершине наша прима остается более 80 недель, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В активе белоруски 9090 баллов. Ближайшую преследовательницу – Елену Рыбакину из Казахстана – землячка опережает на 947 очков. На третьей позиции закрепилась полька – Ига Швентек. В топ-10 впервые в карьере дебютировала чешка Линда Носкова. Накануне она выиграла «пятисотник» в Берлине, обыграв американку Джессику Пегулу.

Что касается других наших спортсменок, то Александра Саснович с потерями, -3 пункта и итоговое 124-е место. Ирина Шиманович – 216-я. Алена Фалей – 229-я. Остальные соотечественницы находится за пределами третьей сотни.

Во главе рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов итальянец Янник Синнер. Дополнили сильнейшую тройку – испанец Карлос Алькарас и Александр Зверев из Германии. Лучший из представителей Беларуси Даниил Остапенков поднялся на пять строк и располагается на 535-й позиции.

# Теннис

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