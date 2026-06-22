В 2026 году в столице капитально отремонтируют 141 дом

Масштабный вклад в комфорт, безопасность и качество жизни минчан. В 2026 году в Минске капитально отремонтируют 141 дом. Подход применяют комплексный, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Треть от всего объема – 48 многоэтажек – планируют обновить уже в первом полугодии. Масштабные работы затронут и сами квартиры. Там полностью заменят газовые сети, а также обновят общие стояки водопровода и канализации. Отремонтируют и входные группы.