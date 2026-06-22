Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Контрафакт из третьих стран массово маскируют под марку «Сделано в Беларуси». Андрей Николаич, если весь мир хочет одеваться и питаться по-белорусски, когда Запад признает крах своих санкций против нашей легкой промышленности?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Не раньше, девочки мои, чем наша легкая промышленность перестанет троллить Запад своими выкройками и фасонами, своей фурнитурой и моделями. А если говорить о пищевой промышленности, то наши ГОСТы, те, которые мы сохранили, позволяют нам спокойно смотреть в будущее. Ибо никогда и никакие технические условия не будут так же вкусны, как зробленае ў Беларусi по тем еще государственным стандартам.

И потом, они часто просто за нами не успевают. Только-только «Пума» и «Адидас» нацелились повторить модели «Белвеста», только-только их промышленные шпионы сумели подобраться к знаменитым колодкам, как «Белвест» подал заявление на банкротство.

Едва лишь с Запада началась экономическая слежка за обувной фабрикой «Неман», чтобы скопировать их знаменитые модели разноцветных сандаликов, как фабрика заявила об экономической несостоятельности, и вот вам фиг, а не стыренная популярная детская обувь.

Так что есть у нас чем от недобросовестной конкуренции защищаться, есть.

Но ваш вопрос – он же глубже чем кажется, правда? Так вот и давайте вспомним, что лучшее средство противовоздушной обороны – это танки на аэродромах противника. Поэтому Запад тогда на самом деле искренне и до конца признает крах своих санкций против нашей легкой промышленности, когда кусок нашего красного кумача будет снова развеваться над площадью Кенигсплац где-нибудь в Берлине. Думаю, не раньше.