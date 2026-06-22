Сборная Беларуси по баскетболу повторно обыграла команду Азербайджана в товарищеском матче

Мужская и женская сборные Беларуси провели ряд товарищеских матчей. В Баку наши парни дважды встречались с командой Азербайджана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После первой виктории с разницей в 24 очка – 74:50, во втором противостоянии земляки успех повторили. Подопечные Ростислава Вергуна активно вступили в борьбу, эффективно сработали в атаке и к большому перерыву обеспечили преимущество в 14 очков. Однако соперники провели работу над ошибками и усилили давление, они прибавили в скорости и допускали меньше потерь. Третья четверть прошла во многом на равных. Но превзойти белорусскую дружину так и не смогли. 92:67 и Соотечественники увозят домой две победы.

В Словении свои силы проверяли наши девушки. Подопечные Наталии Трофимовой сначала уступили местным баскетболисткам – 46:59, а в повторной игре были сильнее со счетом – 64:59. Самой результативной в составе отечественной дружины стала Марта Головач, которая в победной встрече набрала 22 очка.