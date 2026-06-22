Марк Мокин признан лучшим игроком 12-го тура ЧБ по футболу

Марк Мокин признан лучшим игроком 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Атакующий полузащитник дзержинского «Арсенала» внес весомый вклад в победу своего клуба над борисовским БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Марк Мокин признан лучшим игроком 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Атакующий полузащитник дзержинского «Арсенала» внес весомый вклад в победу своего клуба над борисовским БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Хавбек дважды возвращал дружину в борьбу и восстанавливал паритет на табло. Также он ассистировал партнеру по команде при третьем взятии ворот. Благодаря чему подопечные Игоря Воронкова праздновали викторию – 3:2. Один из лидеров «Арсенала» прервал отрезок из пяти игр без очков и сделал это очень эффектно. Автором лучшего гола стал лидер бомбардирской гонки текущего розыгрыша Тимофей Симаненка. Нападающий «Гомеля» слету в касание отправил мяч в ворота могилевского «Днепра».
Вратарь «Барановичей» Даниил Шапко совершил лучший сэйв. Это случилось в поединке против новополоцкого «Нафтана».
После 12 туров на вершине турнирной таблицы находится минское «Динамо». Следом идут – «МЛ Витебск» и «Ислочь» из Минского района. Возобновится розыгрыш в предстоящую пятницу.