«Первый этап вербовки». Почему появились дворовые чаты и кто ими управлял?

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек. Документальный фильм «Плесень». После того как люди ушли с улиц, кураторам нужно было новое мясо. Найти его они решили во дворах.

Инга Сечко, психолог:

В приятной, расслабляющей обстановке изучаются возможности человека, его характер. Происходит на него психологическое влияние с целью последующей вербовки. То есть это первый этап вербовки.

Александр Шпаковский, политолог:

Это прообраз создания так называемого Deep State – глубинного государства, параллельной системы власти, управления. Кроме того, совершенно было очевидно, что здесь речь идет не о каких-то там чаепитиях, а о форме прикрытия мобилизационной активности к так называемой горячей весне 2021 года.

Юрий Терех, журналист:

Структура в целом такая: большая часть, абсолютно подавляющее большинство там – это молодежь, чем-то очень неудовлетворенная, ну и как так, тоже всех… Не совсем интеллектуально развитая, скажем так. Подобное параллельное террористическое общество нужно было взять под контроль в зародыше. Это было сделано. Хоть организаторы и пытались действовать максимально изощренно. «Я вчера с Франаком косяк покурил». Посмотрите, кто боролся за госпереворот в Беларуси – подробности здесь.

Юрий Ткачук, начальник отдела ГУБОПиК:

Они предпринимали меры безопасности, создавали различные Telegram-боты, пароли, кодовые слова. Вот, например, один из таких ресурсов – КТМ, что в переводе «Кто мы», в последующем были реализованы котики, еноты, собачники, и данное объединение имело подключение к такому ресурсу, Telegram-боту «Магистраль», к которому также были присоединены и штаб Тихановской, BYPOL, «Кибер-партизаны», и ряд других информационных ресурсов. И вот, например, один из таких администраторов одного из дворовых ресурсов «Каскад. LIFE» под ником «Самурай». Вот им была организована в сентябре 2020 года акция – это поджог покрышек напротив здания УВД облисполкома. Он также был задержан, установлен. И таких лиц немало. Принцип организации, как в ОПГ. Конспирация, явки, вербовки, жесткая иерархия.

Задержанный:

Было обсуждение, люди делились на две группы: соответственно, те, кто будут непосредственно поджигать эти покрышки, и вторая группа – они должны были просто перекрыть МКАД, обсуждали варианты, с какими плакатами выходить, как перекрывать дорогу.

Юрий Терех, журналист:

Они хотели замаскироваться, замаскировать реальных админов. Просто выбрали человек 30 случайных пользователей, абсолютно случайных людей и поставили их администраторами без всяких прав. То есть ты числишься администратором, видно, что ты администратор, но ты ничего не можешь – ты просто читаешь, как обычный пользователь. Но администраторы, правда, видят журнал действий и видят, кто реальный администратор, кто действительно все делает. И вот это, конечно, очень пригодилось.

Задержанный:

Они говорят: вот, приходите на определенное место. Там обычно встречались около 40 человек – это основные активисты с Ангарской, такой костяк, скажем так, было 40 человек. И на этих обсуждениях потом была договоренность обсудить уже отдельно с теми, кто будет участвовать в этой акции, соответственно, проведение этой акции. Никто никогда не знал администратора. У меня есть предположение, что, скорее всего, они вне республики находятся. Только обсуждая теракты, убийства, накачивая себя ненавистью, подписчики не представляли, насколько рядом находятся сотрудники.