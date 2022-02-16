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«Первый этап вербовки». Почему появились дворовые чаты и кто ими управлял?

16 февраля 2022 15:41
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Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек. 

Документальный фильм «Плесень».

После того как люди ушли с улиц, кураторам нужно было новое мясо. Найти его они решили во дворах.

«Первый этап вербовки». Почему появились дворовые чаты и кто ими управлял?-1

Инга Сечко, психолог:
В приятной, расслабляющей обстановке изучаются возможности человека, его характер. Происходит на него психологическое влияние с целью последующей вербовки. То есть это первый этап вербовки.

«Первый этап вербовки». Почему появились дворовые чаты и кто ими управлял?-4

Александр Шпаковский, политолог:
Это прообраз создания так называемого Deep State – глубинного государства, параллельной системы власти, управления. Кроме того, совершенно было очевидно, что здесь речь идет не о каких-то там чаепитиях, а о форме прикрытия мобилизационной активности к так называемой горячей весне 2021 года.

«Первый этап вербовки». Почему появились дворовые чаты и кто ими управлял?-7

Юрий Терех, журналист:
Структура в целом такая: большая часть, абсолютно подавляющее большинство там – это молодежь, чем-то очень неудовлетворенная, ну и как так, тоже всех… Не совсем интеллектуально развитая, скажем так.

Подобное параллельное террористическое общество нужно было взять под контроль в зародыше. Это было сделано. Хоть организаторы и пытались действовать максимально изощренно.

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«Первый этап вербовки». Почему появились дворовые чаты и кто ими управлял?-10

Юрий Ткачук, начальник отдела ГУБОПиК:
Они предпринимали меры безопасности, создавали различные Telegram-боты, пароли, кодовые слова. Вот, например, один из таких ресурсов – КТМ, что в переводе «Кто мы», в последующем были реализованы котики, еноты, собачники, и данное объединение имело подключение к такому ресурсу, Telegram-боту «Магистраль», к которому также были присоединены и штаб Тихановской, BYPOL, «Кибер-партизаны», и ряд других информационных ресурсов. И вот, например, один из таких администраторов одного из дворовых ресурсов «Каскад. LIFE» под ником «Самурай». Вот им была организована в сентябре 2020 года акция – это поджог покрышек напротив здания УВД облисполкома. Он также был задержан, установлен. И таких лиц немало.

Принцип организации, как в ОПГ. Конспирация, явки, вербовки, жесткая иерархия.

«Первый этап вербовки». Почему появились дворовые чаты и кто ими управлял?-13

Задержанный:
Было обсуждение, люди делились на две группы: соответственно, те, кто будут непосредственно поджигать эти покрышки, и вторая группа – они должны были просто перекрыть МКАД, обсуждали варианты, с какими плакатами выходить, как перекрывать дорогу.

«Первый этап вербовки». Почему появились дворовые чаты и кто ими управлял?-16

Юрий Терех, журналист:
Они хотели замаскироваться, замаскировать реальных админов. Просто выбрали человек 30 случайных пользователей, абсолютно случайных людей и поставили их администраторами без всяких прав. То есть ты числишься администратором, видно, что ты администратор, но ты ничего не можешь – ты просто читаешь, как обычный пользователь. Но администраторы, правда, видят журнал действий и видят, кто реальный администратор, кто действительно все делает. И вот это, конечно, очень пригодилось.

«Первый этап вербовки». Почему появились дворовые чаты и кто ими управлял?-19

Задержанный:
Они говорят: вот, приходите на определенное место. Там обычно встречались около 40 человек – это основные активисты с Ангарской, такой костяк, скажем так, было 40 человек. И на этих обсуждениях потом была договоренность обсудить уже отдельно с теми, кто будет участвовать в этой акции, соответственно, проведение этой акции. Никто никогда не знал администратора. У меня есть предположение, что, скорее всего, они вне республики находятся.

Только обсуждая теракты, убийства, накачивая себя ненавистью, подписчики не представляли, насколько рядом находятся сотрудники.

«Первый этап вербовки». Почему появились дворовые чаты и кто ими управлял?-22

Юрий Терех, журналист:
Все эти вот призывы, а пришлите мне то, а пришлите мне это. Уже же вон с аэропорта один человек все слал, слал, слал всякие фотографии. Сидит теперь.

«Первый этап вербовки». Почему появились дворовые чаты и кто ими управлял?-25

Юрий Ткачук, начальник отдела ГУБОПиК:
Любая инициатива будет нами зафиксирована, и, естественно, мы примем меры по пресечению данного деструктивного поведения со стороны участников дворовых акций.

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# Акции протеста # общество # Александр Шпаковский # Инга Сечко # Юрий Терех # Юрий Ткачук # Светлана Тихановская # Фотофакт

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