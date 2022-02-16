«Семейкам их вилы в шею». Как администраторы ЧКБ собирали данные о детях и жёнах силовиков

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек. Документальный фильм «Плесень».

Инга Сечко, психолог:

Если люди выполняют социально навязанную ему роль – ну, например, роль надзирателя, то они могут отпускать свои инстинкты на волю и самоутверждаться за счет другого человека. С особым рвением администратор Янина Сазанович охотилась за данными детей. Их травля приносила ей огромное удовольствие.

Мусора и члены их семеек будут торчать на вилах. А где Алина и Яна учатся? Подвалов много в синеокой. Мусорские дети должны сидеть в подвалах. Мусорам топоры в голову. Семейкам их вилы в шею. Детям голову отрезать. Щенков Пашу с Ваней перережем на глазах подонка мусорского.