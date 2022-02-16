«Семейкам их вилы в шею». Как администраторы ЧКБ собирали данные о детях и жёнах силовиков
Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек.
Документальный фильм «Плесень».
Инга Сечко, психолог:
Если люди выполняют социально навязанную ему роль – ну, например, роль надзирателя, то они могут отпускать свои инстинкты на волю и самоутверждаться за счет другого человека.
С особым рвением администратор Янина Сазанович охотилась за данными детей. Их травля приносила ей огромное удовольствие.
Мусора и члены их семеек будут торчать на вилах.
А где Алина и Яна учатся? Подвалов много в синеокой. Мусорские дети должны сидеть в подвалах.
Мусорам топоры в голову. Семейкам их вилы в шею.
Детям голову отрезать.
Щенков Пашу с Ваней перережем на глазах подонка мусорского.
Сазанович и Иванов, который «Станционный смотритель», очень хотели, чтобы «Черная книга Беларуси» публиковала персональные данные детей и родственников.
Александр Шпаковский, политолог:
Угрозы, в том числе угрозы убийства, сыпались тысячами. Самое низкое в этой ситуации в том, что они опустились до угроз семьям. Они опустились до угроз женщинам. Более того, те акты нападения на представителей правоохранительных структур или же государственной власти в основном, к сожалению, относились к представительницам слабого пола. Они пытались атаковать тех, кто не может в полной мере дать им отпор.
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