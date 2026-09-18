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Новости по тегу #Теракт

Более 20 человек погибли при нападении на полицейский участок в Пакистане
18 сентября 2026 19:58

Более 20 человек погибли при нападении на полицейский участок в Пакистане

Беглые готовили теракт в Польше – кого хотели взорвать и какие мотивы? Рассказал Азаренок
25 июля 2026 17:40

Беглые готовили теракт в Польше – кого хотели взорвать и какие мотивы? Рассказал Азаренок

МИД: Беларусь передала Польше информацию о возможном теракте
23 июля 2026 17:53

МИД: Беларусь передала Польше информацию о возможном теракте

В Колумбии в результате теракта погибли 14 человек
26 апреля 2026 10:56

В Колумбии в результате теракта погибли 14 человек

Суд РФ приговорил 15 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» к пожизненным срокам
12 марта 2026 17:45

Суд РФ приговорил 15 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» к пожизненным срокам

В Петербурге предотвращён теракт против сотрудника предприятия ОПК
14 января 2026 07:56

В Петербурге предотвращён теракт против сотрудника предприятия ОПК

При теракте ВСУ в Херсонской области погибли 27 человек
02 января 2026 12:29

При теракте ВСУ в Херсонской области погибли 27 человек

24 человека погибли после удара украинских дронов по гостинице в Херсонской области
01 января 2026 10:34

24 человека погибли после удара украинских дронов по гостинице в Херсонской области

В Хомсе в мечети прогремел сильный взрыв – есть жертвы
26 декабря 2025 13:35

В Хомсе в мечети прогремел сильный взрыв – есть жертвы

Задержанный подросток за подготовку теракта в храме признался в содеянном
25 ноября 2025 12:31

Задержанный подросток за подготовку теракта в храме признался в содеянном

СК РФ: подросток планировал теракт в церкви по указанию украинских спецслужб
25 ноября 2025 09:32

СК РФ: подросток планировал теракт в церкви по указанию украинских спецслужб

Взрывы прогремели в здании полиции в Пакистане – есть погибшие
24 ноября 2025 08:34

Взрывы прогремели в здании полиции в Пакистане – есть погибшие