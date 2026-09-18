Новости по тегу #Теракт

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна группировка.
Что известно на данный момент?
Стало известно, что пребывающее в сопредельном государстве лицо, осужденное в Беларуси по целому ряду статей, готовит террористический акт.
Целью атаки стал пассажирский автобус. Взрыв был такой силы, что на дороге образовалась глубокая воронка, а очевидцев отбросило на несколько метров.
Второй Западный окружной военный суд в Москве поставил точку в судьбе непосредственных участников кровавой драмы, разыгравшейся 22 марта 2024 года в «Крокус сити холле».
Заказ на преступление поступил из Киева.
В больницы доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей.
Спланированная жестокость не знает праздничных дат.
В городе Хомс смертник подорвал себя в мечети, которая была заполнена верующими, собравшимися на пятничную молитву.
«Хотел поджечь церковь», – сказал он, отвечая на вопрос о том, что делает, во время задержания.
Следствие выяснило, что он общался через Telegram с вербовщиком одной из запрещенных в РФ и Украине организаций, подконтрольной спецслужбам, и сообщил о готовности совершить теракт.
Двое полицейских и шесть гражданских лиц госпитализированы с ранениями. Местные СМИ сообщают, что атака была совершена тремя террористами смертниками.
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