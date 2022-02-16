Лукашенко встретится с Путиным в Москве 18 февраля

Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит рабочий визит в Россию. Планируется, что в Москве 18 февраля – это предстоящая пятница – состоятся переговоры Александра Лукашенко с его российским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главы государств на встрече обсудят широкий круг вопросов. В их числе тематика развития торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы безопасности в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, международная проблематика.