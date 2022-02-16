Лукашенко встретится с Путиным в Москве 18 февраля

Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит рабочий визит в Россию. Планируется, что в Москве 18 февраля – это предстоящая пятница – состоятся переговоры Александра Лукашенко с его российским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.