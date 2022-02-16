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Лукашенко встретится с Путиным в Москве 18 февраля

16 февраля 2022 13:33
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Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит рабочий визит в Россию. Планируется, что в Москве 18 февраля – это предстоящая пятница – состоятся переговоры Александра Лукашенко с его российским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко встретится с Путиным в Москве 18 февраля-1

Главы государств на встрече обсудят широкий круг вопросов. В их числе тематика развития торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы безопасности в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, международная проблематика.  

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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