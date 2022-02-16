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Как можно связать черепашек-ниндзя и протестные чаты в Беларуси? Рассказал Юрий Терех

16 февраля 2022 15:45
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Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек. 

Документальный фильм «Плесень».

Как можно связать черепашек-ниндзя и протестные чаты в Беларуси? Рассказал Юрий Терех-1

Юрий Терех, журналист:
Уровень людей общий. Вот я проталкивал, например, идеи такие – там собрались в небольшие чаты несколько активистов, что-то делать. И вот, например, такие гениальные идеи о том пытался провести к ним, как сделать отряд мобильный противотанковых велосипедистов, чтобы, если в город войдет бронетехника, они окружили танк на велосипедах, быстро сняли сиденья, закинули их в гусеницу и уехали, стоя на педалях.

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Юрий Терех:
И вот народ эти вещи серьезно обсуждал, технические моменты – а заклинит ли сиденье от велосипеда гусеницу танка. То есть вот такой вот уровень, и такие вещи обсуждались. Потом проталкивал идею запрыгивать перед ОМОНом в канализационные люки, как черепашки-ниндзя, пробегать внизу и вылезать сзади, чтобы уходить. И народ как-то вот… И не понимали, что это издевательство.

Как можно связать черепашек-ниндзя и протестные чаты в Беларуси? Рассказал Юрий Терех-4

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# Интернет # общество # Юрий Терех # Фотофакт

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