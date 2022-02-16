Как можно связать черепашек-ниндзя и протестные чаты в Беларуси? Рассказал Юрий Терех

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек.

Юрий Терех, журналист:

Уровень людей общий. Вот я проталкивал, например, идеи такие – там собрались в небольшие чаты несколько активистов, что-то делать. И вот, например, такие гениальные идеи о том пытался провести к ним, как сделать отряд мобильный противотанковых велосипедистов, чтобы, если в город войдет бронетехника, они окружили танк на велосипедах, быстро сняли сиденья, закинули их в гусеницу и уехали, стоя на педалях.

«Первый этап вербовки». Почему появились дворовые чаты и кто ими управлял? Читайте здесь.

Юрий Терех:

И вот народ эти вещи серьезно обсуждал, технические моменты – а заклинит ли сиденье от велосипеда гусеницу танка. То есть вот такой вот уровень, и такие вещи обсуждались. Потом проталкивал идею запрыгивать перед ОМОНом в канализационные люки, как черепашки-ниндзя, пробегать внизу и вылезать сзади, чтобы уходить. И народ как-то вот… И не понимали, что это издевательство.