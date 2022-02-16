Миссия наблюдателей от СНГ оценила готовность к референдуму: «Нареканий ни по одному региону нет»

Новости Беларуси. Миссия наблюдателей от СНГ оценивает готовность участковых комиссий к проведению референдума. В центре внимания – четкое исполнение законодательства и международных норм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В мониторинге принимают участие практически все страны, входящие в Содружество, за исключением Туркменистана, который прислал ноту, в связи с ковидными ограничениями, а также Украины – она традиционно не проявляет интерес к политическим мероприятиям по линии СНГ. Приезжают наблюдатели не только в крупные города, но и в сельскую местность. Так, в Гродненской области руководитель штаба миссии Леонид Анфимов посетил как сам областной центр, так и участки для голосования в Лидском и Новогрудском районах.
Леонид Анфимов, руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ:
Практически по всем регионам мы уже проехались, посмотрели. И с мест, по информации, которую я получаю от наших наблюдателей, аккредитованных в качестве представителей миссии, могу сказать, что нареканий ни по одному региону Республики Беларусь нет, нет каких-то претензий, все в соответствии с законодательством и теми международными нормами, которыми руководствуемся мы при оценке хода подготовки и проведения референдума.
В числе наблюдателей от СНГ заявлено уже около 100 человек, процесс аккредитации продолжается, ведь интерес ближе к референдуму начал расти. Подали заявки и общественные организации от России, а также представители украинских политических партий, но они хотят участвовать не как представители страны, а именно от своего объединения.
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