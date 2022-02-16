Миссия наблюдателей от СНГ оценила готовность к референдуму: «Нареканий ни по одному региону нет»

Новости Беларуси. Миссия наблюдателей от СНГ оценивает готовность участковых комиссий к проведению референдума. В центре внимания – четкое исполнение законодательства и международных норм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мониторинге принимают участие практически все страны, входящие в Содружество, за исключением Туркменистана, который прислал ноту, в связи с ковидными ограничениями, а также Украины – она традиционно не проявляет интерес к политическим мероприятиям по линии СНГ. Приезжают наблюдатели не только в крупные города, но и в сельскую местность. Так, в Гродненской области руководитель штаба миссии Леонид Анфимов посетил как сам областной центр, так и участки для голосования в Лидском и Новогрудском районах.