Как воспитать патриотов и зачем нужно идти служить? Руслан Шкодин в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Руслан Шкодин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Постоянной комиссии по национальной безопасности.

Руслан Шкодин: Ну, надо будет, и так сделаем.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Только что слышал звук вертолета, я уже думал, вы десантировались.

Руслан Шкодин: Выразить как-то не могу на их языке, но понимаю их точно, что они говорят.

Александр Осенко: Звезда ТикТок, надо же оперировать молодежным сленгом. Вы ему где-то специально учились?

Руслан Шкодин: Когда научите? Будем сейчас.

Александр Осенко:

Остаться в войсках в то время, это сравнимо подвигу.

Руслан Шкодин:

Тут вот как-то щелкнуло во мне. Тема закрыта, один раз и навсегда.

Александр Осенко:

А что вы заканчивали?

Руслан Шкодин:

Я часто шучу, 5 школ, 3 военных училища.

Александр Осенко:

Сколько прыжков с парашютом?

Руслан Шкодин:

107 прыжков.

Александр Осенко:

Было страшно первый раз прыгать?

Руслан Шкодин:

Всегда страшно, мне всегда страшно.