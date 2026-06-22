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Как воспитать патриотов и зачем нужно идти служить? Руслан Шкодин в «Рецепте настоящего белоруса»

22 июня 2026 17:55
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В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Руслан Шкодин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Постоянной комиссии по национальной безопасности.

Как воспитать патриотов и зачем нужно идти служить? Руслан Шкодин в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Руслан Шкодин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Постоянной комиссии по национальной безопасности:
Здравствуйте, Александр Александрович.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Только что слышал звук вертолета, я уже думал, вы десантировались.

Руслан Шкодин:
Ну, надо будет, и так сделаем.

Как воспитать патриотов и зачем нужно идти служить? Руслан Шкодин в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Готовить любите?

Руслан Шкодин:
Когда научите? Будем сейчас.

Александр Осенко:
Звезда ТикТок, надо же оперировать молодежным сленгом. Вы ему где-то специально учились?

Руслан Шкодин:
Выразить как-то не могу на их языке, но понимаю их точно, что они говорят.

Как воспитать патриотов и зачем нужно идти служить? Руслан Шкодин в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Остаться в войсках в то время, это сравнимо подвигу.

Руслан Шкодин:
Тут вот как-то щелкнуло во мне. Тема закрыта, один раз и навсегда.

Александр Осенко:
А что вы заканчивали?

Руслан Шкодин:
Я часто шучу, 5 школ, 3 военных училища.

Александр Осенко:
Сколько прыжков с парашютом?

Руслан Шкодин:
107 прыжков.

Александр Осенко:
Было страшно первый раз прыгать?

Руслан Шкодин:
Всегда страшно, мне всегда страшно.

Как воспитать патриотов и зачем нужно идти служить? Руслан Шкодин в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
Зачем надо идти и служить?

Руслан Шкодин:
Будем защищать белорусский народ, кто создал всю эту красоту, то, что ты любишь.

Александр Осенко:
Подходите.

Руслан Шкодин:
Короче, мы с вами на раздаче.

Александр Осенко:
Правильно.

Смотрите новый выпуск 28 июня в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Александр Осенко # Руслан Шкодин

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