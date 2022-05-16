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«У нас появилась ценность мирной жизни». В чём преимущества ОДКБ?

16 мая 2022 20:28
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Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, СТВ:  
У нас-то смена элит не нужна, потому что мы абсолютно нормально в августе 2020 года показали, что мы народное государство. Народ отстоял то, что пытались поменять те самые элиты. Наша власть избрана народом, наша власть любой вопрос выносит на референдум. Нам-то защищать есть что.  

«У нас появилась ценность мирной жизни». В чём преимущества ОДКБ?-1

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:  
У нас появилась ценность мирной жизни. Хорошей, нормальной, мирной жизни. Это стоит защищать, вкладывать сюда средства и силы. Сегодня есть ряд вызовов и угроз. Для ОДКБ это информационная составляющая является одной из основных. Мы наконец-то обществом осознали, что есть мир, что такое мирный труд в нормальной стране, в спокойной стране. Есть что беречь.  

Сергей Андреев, полковник запаса, экс-заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:  
Противоречия есть, но они в основном лежат в вопросах принятие решения – законотворческая, правовая база. На тактическом уровне по прибытию туда любой контингент, который прибыл, не испытывал никаких проблем с казахстанской страной по поводу размещения, получения, задачи, перевозки, сопровождения. Все вопросы решались в течение часа по телефону. То есть никаких проблемных вопросов с прибытием в чужую страну, размещением и выполнением задач не было.  

Алена Сырова, СТВ:  
Даже тот момент, что российские коллеги на своих самолетах доставляли наших военных.  

«У нас появилась ценность мирной жизни». В чём преимущества ОДКБ?-4

Сергей Андреев:  
Десять бортов российской страны прибыли, своевременно нас отвезли.  

Валерий Ревенко:  
Решалось все по звонку мгновенно. Буквально 30-40 минут – и все вопросы решались. Президент принимает решения, отдает указания – тут же силы и средства поднимаются по тревоге, совершают марш, погрузку уже на прибывающие самолеты, которые оперативно прибыли, налету все это сделали, и оперативно прибыли в Казахстан. Вот это ОДКБ. Вот это оперативность.  

«У нас появилась ценность мирной жизни». В чём преимущества ОДКБ?-7

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Отдельным странам в ОДКБ следует все-таки определяться, с кем они. Тогда многие вопросы будут решаться более оперативно.  

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# Международная политика # общество # Валерий Ревенко # Сергей Андреев # Сергей Рачков # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Фотофакт

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