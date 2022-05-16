«У нас появилась ценность мирной жизни». В чём преимущества ОДКБ?

Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

У нас-то смена элит не нужна, потому что мы абсолютно нормально в августе 2020 года показали, что мы народное государство. Народ отстоял то, что пытались поменять те самые элиты. Наша власть избрана народом, наша власть любой вопрос выносит на референдум. Нам-то защищать есть что.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:

У нас появилась ценность мирной жизни. Хорошей, нормальной, мирной жизни. Это стоит защищать, вкладывать сюда средства и силы. Сегодня есть ряд вызовов и угроз. Для ОДКБ это информационная составляющая является одной из основных. Мы наконец-то обществом осознали, что есть мир, что такое мирный труд в нормальной стране, в спокойной стране. Есть что беречь. Сергей Андреев, полковник запаса, экс-заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Противоречия есть, но они в основном лежат в вопросах принятие решения – законотворческая, правовая база. На тактическом уровне по прибытию туда любой контингент, который прибыл, не испытывал никаких проблем с казахстанской страной по поводу размещения, получения, задачи, перевозки, сопровождения. Все вопросы решались в течение часа по телефону. То есть никаких проблемных вопросов с прибытием в чужую страну, размещением и выполнением задач не было. Алена Сырова, СТВ:

Даже тот момент, что российские коллеги на своих самолетах доставляли наших военных.