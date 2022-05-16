Даже Собчак написала про информационную безопасность. Как и когда мы усилим свою?

Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

В связи с заявлением Президента даже Собчак в своем Telegram-канале написала, что этого никто не ожидал (про информационную безопасность). Если мы пойдем по китайскому пути, наверное, многие меня поддержат, некоторые абсолютно глобалистские ресурсы, условные YouTube, Facebook, на которые уже два месяца закрывают глаза, они продолжают дискредитировать нашу власть, российскую власть. Может быть, мы к этому придем все-таки? Мы защитим свое информационное пространство?