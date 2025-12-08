Прямой эфир

Белорусско-российский самолёт! Когда увидим «Освей»? Рассказал депутат

08 декабря 2025 17:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как реализуется инициатива «Сильные регионы – сильная страна»? Что дают инвестиции? И какие драйверы экономического роста в областях?

В преддверии ВНС на площадке ток-шоу «По существу» представители регионов обсудили социально-экономические возможности и планы.

Белорусско-российский самолёт! Когда увидим «Освей»? Рассказал депутат-2

Алексей Райко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я бы сказал, что основной посыл у нас начался с 2022-2023 года. Это промышленный туризм, где фактически все наши предприятия, промышленные города открывают свои двери как для молодежи в рамках профориентационной работы, так и фактически для организованных туристических групп. Можно привести пример музея железнодорожной техники. Точно так же, где мы можем ознакомиться с историей развития железных дорог.

Алена Сырова, СТВ:
Я бы посмотрела на то, как наш самолет создается.

Белорусско-российский самолёт! Когда увидим «Освей»? Рассказал депутат-4

Алексей Райко:
Но здесь, наверное, немножко неуместно рассматривать в контексте туризма, потому что все-таки это предприятие оборонного характера, и оно входит в ВПК. Но я вам скажу также, это мой округ, и посещая это предприятие, я вижу, что те производственные мощности, которые сейчас развиваются, они все-таки будут способствовать построению самолета. Ведь технологии фактически российские, мощности производственные наши. И они позволили создать порядка 350 новых рабочих мест.

Алена Сырова:
Как скоро увидим чудо наше?

Белорусско-российский самолёт! Когда увидим «Освей»? Рассказал депутат-6

Алексей Райко:
Я вам скажу, что в 2026 году мы ожидаем уже прототип первый. Фактически технология требует под собой формирования ряда прототипов, которые должны пройти обкатку. И мы не гарантируем даже, и авиазавод не гарантирует, что тот прототип, который был представлен изначально, самолет «Освей», он будет в таком же дизайне, в таком же виде, как промышленный образец. Взаимодействие с Российской Федерацией, с российским ВПК постоянно меняются, отрабатываются для того, чтобы получить конкретный продукт. Еще, наверное, следует отметить по поводу «Освея». Когда мы приводили туда молодежь и они видят историю, во-первых, авиации, они видят те производственные мощности, те компетенции наших предприятий – у людей открываются глаза. К нам приезжали с разных регионов, и РУПП «Гранит» приезжал к нам, и из Бреста, и из Кобрина. Это возможность показать, что не только в Минске концентрируется заработная плата, концентрируются компетенции и возможности для развития человеческого потенциала, но также и в регионах.

Читайте также:

Технологии, кооперация, кадры – формула сильного города на примере Пинска

О преимуществах Минского района для развития области рассказали в Миноблисполкоме

Взяли повышенное задание! Как в Могилевской области реализуется инициатива «Один район – один проект»

# Союзное государство # Авиация # Беларусь-Россия # Самолет

Другие новости рубрики

Все новости
Равные возможности занятости и качества жизни. Что в Минэкономики считают ключом к «рывку» регионов?
08 декабря 2025 16:26

Равные возможности занятости и качества жизни. Что в Минэкономики считают ключом к «рывку» регионов?

«Налог на богатство» пересмотрен. Кто и сколько заплатит? Сравним с европейскими реалиями
07 декабря 2025 19:37

«Налог на богатство» пересмотрен. Кто и сколько заплатит? Сравним с европейскими реалиями

Компания из Алжира станет брокером в Беларуси! Глава БУТБ – о перспективах сотрудничества с Африкой
07 декабря 2025 17:50

Компания из Алжира станет брокером в Беларуси! Глава БУТБ – о перспективах сотрудничества с Африкой