Белорусско-российский самолёт! Когда увидим «Освей»? Рассказал депутат

Как реализуется инициатива «Сильные регионы – сильная страна»? Что дают инвестиции? И какие драйверы экономического роста в областях? В преддверии ВНС на площадке ток-шоу «По существу» представители регионов обсудили социально-экономические возможности и планы.

Алексей Райко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я бы сказал, что основной посыл у нас начался с 2022-2023 года. Это промышленный туризм, где фактически все наши предприятия, промышленные города открывают свои двери как для молодежи в рамках профориентационной работы, так и фактически для организованных туристических групп. Можно привести пример музея железнодорожной техники. Точно так же, где мы можем ознакомиться с историей развития железных дорог. Алена Сырова, СТВ:

Я бы посмотрела на то, как наш самолет создается.

Алексей Райко:

Но здесь, наверное, немножко неуместно рассматривать в контексте туризма, потому что все-таки это предприятие оборонного характера, и оно входит в ВПК. Но я вам скажу также, это мой округ, и посещая это предприятие, я вижу, что те производственные мощности, которые сейчас развиваются, они все-таки будут способствовать построению самолета. Ведь технологии фактически российские, мощности производственные наши. И они позволили создать порядка 350 новых рабочих мест. Алена Сырова:

Как скоро увидим чудо наше?