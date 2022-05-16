Прямой эфир

Отец Сергий: уроки семьи надо проводить не только для молодёжи, но и для всех

16 мая 2022 19:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 16 мая во всех школах Беларуси прошел единый урок, посвященный Дню семьи. Спикерами для школьников стали духовные наставники, лидеры мнений, кто успешно совмещает семью и карьеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отец Сергий: уроки семьи надо проводить не только для молодёжи, но и для всех-1

В Брестском областном лицее имени Машерова учатся дети со всего региона. Для них урок семьи провел отец Сергий. Вне зависимости от религиозной принадлежности рассуждения о том, кто и почему может создать счастливую семью. Простой рецепт, но такой трудный к исполнению.

Отец Сергий: уроки семьи надо проводить не только для молодёжи, но и для всех-4

Сергий Мухин, председатель миссионерского отдела Брестской епархии:
Уроки семьи надо проводить не только для молодежи, но и для всех, потому как семья – это малая церковь всегда с точки зрения всех отцов церкви. Поэтому создание семьи как корабля спасения, а не как нечто такого, чтобы просто люди сожительствовали. Надеюсь, что хотя до нескольких людей мы донесли вот это построение семьи.

Отец Сергий: уроки семьи надо проводить не только для молодёжи, но и для всех-7

С образовательной миссией в 147-ю столичную школу направился митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Он рассказал старшеклассникам, что о семье говорится в Библии, насколько важны гармоничные отношения между мужем и женой и на что нужно обратить внимание, создавая собственную семью. Читайте здесь.

Как найти взаимопонимание? Как сделать так, чтобы родители услышали? У детей была возможность вступить в диалог.

Белорусские школьники: «Если народ сплоченный, то это как одна огромная семья». Подробности.

# Брак и семья # общество # Кристина Протосовицкая # Сергий Мухин # Митрополит Вениамин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Даже Собчак написала про информационную безопасность. Как и когда мы усилим свою?
16 мая 2022 19:48

Даже Собчак написала про информационную безопасность. Как и когда мы усилим свою?

«Различные взгляды на способы обеспечения военной безопасности». Есть ли единство в ОДКБ?
16 мая 2022 19:44

«Различные взгляды на способы обеспечения военной безопасности». Есть ли единство в ОДКБ?

Белорусские школьники: «Если народ сплочённый, то это как одна огромная семья»
16 мая 2022 19:44

Белорусские школьники: «Если народ сплочённый, то это как одна огромная семья»