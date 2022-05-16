Отец Сергий: уроки семьи надо проводить не только для молодёжи, но и для всех

Новости Беларуси. 16 мая во всех школах Беларуси прошел единый урок, посвященный Дню семьи. Спикерами для школьников стали духовные наставники, лидеры мнений, кто успешно совмещает семью и карьеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестском областном лицее имени Машерова учатся дети со всего региона. Для них урок семьи провел отец Сергий. Вне зависимости от религиозной принадлежности рассуждения о том, кто и почему может создать счастливую семью. Простой рецепт, но такой трудный к исполнению.

Сергий Мухин, п редседатель м иссионерского о тдела Брестской е пархии: Уроки семьи надо проводить не только для молодежи, но и для всех, потому как семья – это малая церковь всегда с точки зрения всех отцов церкви. Поэтому создание семьи как корабля спасения, а не как нечто такого, чтобы просто люди сожительствовали. Надеюсь, что хотя до нескольких людей мы донесли вот это построение семьи.

С образовательной миссией в 147-ю столичную школу направился митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Он рассказал старшеклассникам, что о семье говорится в Библии, насколько важны гармоничные отношения между мужем и женой и на что нужно обратить внимание, создавая собственную семью. Читайте здесь.

Как найти взаимопонимание? Как сделать так, чтобы родители услышали? У детей была возможность вступить в диалог.