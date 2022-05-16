Отец Сергий: уроки семьи надо проводить не только для молодёжи, но и для всех

Новости Беларуси. 16 мая во всех школах Беларуси прошел единый урок, посвященный Дню семьи. Спикерами для школьников стали духовные наставники, лидеры мнений, кто успешно совмещает семью и карьеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 16 мая во всех школах Беларуси прошел единый урок, посвященный Дню семьи. Спикерами для школьников стали духовные наставники, лидеры мнений, кто успешно совмещает семью и карьеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Брестском областном лицее имени Машерова учатся дети со всего региона. Для них урок семьи провел отец Сергий. Вне зависимости от религиозной принадлежности рассуждения о том, кто и почему может создать счастливую семью. Простой рецепт, но такой трудный к исполнению.
Сергий Мухин, председатель миссионерского отдела Брестской епархии:
Уроки семьи надо проводить не только для молодежи, но и для всех, потому как семья – это малая церковь всегда с точки зрения всех отцов церкви. Поэтому создание семьи как корабля спасения, а не как нечто такого, чтобы просто люди сожительствовали. Надеюсь, что хотя до нескольких людей мы донесли вот это построение семьи.
С образовательной миссией в 147-ю столичную школу направился митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Он рассказал старшеклассникам, что о семье говорится в Библии, насколько важны гармоничные отношения между мужем и женой и на что нужно обратить внимание, создавая собственную семью. Читайте здесь.
Как найти взаимопонимание? Как сделать так, чтобы родители услышали? У детей была возможность вступить в диалог.
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