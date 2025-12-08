Власти Германии решили отвлечь своих граждан от нарастающих экономических и социальных проблем, но не придумали ничего лучше, как поднять очередную волну борьбы с коммунистическим прошлым восточных земель ФРГ. В Бундестаге прозвучало предложение переименовать улицы с советскими названиями на территории бывшей ГДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возмущение ряда депутатов вызвал факт, что они до сих носят имена не только Ленина, но и партийных и общественных деятелей восточной Германии. И даже Общества германо-советской дружбы. В этом, как ни странно, политики увидели не что иное, как угрозу европейской демократии. Мол, этим самым ФРГ поддерживает коммунистическую идеологию.

Все местные муниципалитеты должны провести ревизию и навести порядок во всех смыслах на своих улицах. Вот только во сколько обойдется такая инициатива бюджету городов – не сообщается. Особенно если учесть, что из-за недостатка средств многие из них вынуждены отказаться от рождественской подсветки и даже традиционных праздничных ярмарок.