К праздникам готовы? Главная рождественская ярмарка Минска откроется 20 декабря

Сделать праздничные покупки и окунуться в атмосферу волшебства. Главная рождественская ярмарка столицы развернется на площадке у Дворца спорта 20 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

« Калядны кiрмаш» будет работать каждый день по 11 января. Гостям предложат товары белорусских мастеров, фермеров и ремесленников. Представят и кухни разных стран мира. Традиционно можно будет отведать шашлыки, драники, блины и зимние напитки: глинтвейн, теплый морс и чай с травами. Выбрать подарки к праздникам и просто приятно провести время можно и на других локациях –ярмарки организуют во всех районах столицы.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Основным атрибутом новогодних праздников у нас остается все-таки не только новогодний стол, но и елка. Традиционно елочные базары начнут работать с 22 декабря. На землях общего пользования таких елочных базаров будет проводиться 59.

Цены на живые ели зависят от высоты дерева и будут варьироваться от 7 до 40 рублей за штуку. Стоимость красавицы в кадке несколько выше. Предложат покупателям и готовые рождественские венки, а также елочные букеты. Их ориентировочная цена – до 9 рублей. Базары будут работать практически при всех торговых центрах столицы.