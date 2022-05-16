«Различные взгляды на способы обеспечения военной безопасности». Есть ли единство в ОДКБ?

Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Все-таки хотелось бы вернуться к ОДКБ. Мне кажется, что для этой организации самая главная угроза как раз таки внутри – отсутствие единства. Можно ли его искусственно создать? Как это происходит? Почему НАТО слаженнее, чем мы? Кирилл Казаков, СТВ:

Нам кажется, что НАТО держатся на деньгах Америки. Может быть, мы неправильно думаем.

Евгений Зайцев, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Неправильно говорить о том, что нет единства в ОДКБ. Если взять 30-летнюю историю Совета коллективной безопасности и 20-летнюю историю организации, то результатом этой деятельности являются мир, спокойствие и безопасность тех государств, которые входят в эту организацию. И те горячие моменты в истории того или иного государства показали, что именно наличие этой организации, вхождение в этот военно-политический блок остановило те или иные горячие головы от развития вооруженного конфликта или осложнения обстановки. Мы сегодня говорили, что это необязательно противодействие каким-то военным угрозам. Это противодействие и наркотрафику, это противодействие и внутренним угрозам, это и информационная безопасность. Это довольно широкий спектр, который в сущности своей сдерживает агрессивную политику наших оппонентов. Кирилл Казаков:

Президент, выступая 9 Мая, конкретно обратился к полякам, вернее к польскому правительству, что попробуйте. Ладно, наша армия, но у нас есть еще Россия, соответственно, за нами есть еще ОДКБ. Я так понимаю, что ядерное оружие отрезвляет. Так ведь?

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник Министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:

Абсолютно с вами согласен. Есть единство в ОДКБ. Есть различные способы, взгляды на способы обеспечения военной безопасности. Но то, что у нас нет взаимодействия, – это не так. У нас есть взаимодействие. Есть телефоны, есть куда позвонить, есть глаза, есть люди, с которыми можно разговаривать в любом из государств-членов ОДКБ. Мы с ними учились вместе. У нас учились и казахстанцы, и представители других государств. Мы тоже учимся в государствах-членах ОДКБ. Мы знаем друг друга. Как нет единства? Оно есть. Да, различные способы своих национальных интересов. Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня просто существует определенное трение на двусторонней основе между рядом отдельных стран ОДКБ.