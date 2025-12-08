Наталья Кочанова встретилась с участниками первого молодёжного военно-патриотического форума в Минске

В атмосфере единства и силы духа. В Минске стартовал первый молодежный военно-патриотический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он объединил около сотни ребят со всех регионов страны. Диалоговую площадку инициировал Совет Республики, проект поддержали силовые ведомства.

Перед началом мероприятий участники почтили память героев, отдавших жизни за мирное небо над Беларусью. Цветы легли к подножию памятника Воинам-освободителям 4-й таковой бригады. Мемориал увековечивает подвиг героев, которые в 1944-м первыми ворвались в оккупированный Минск. Как зажечь в молодежи искру патриотизма и защитить историческую правду – этот вопрос стал одной из центральных тем форума. К обсуждению подключились участники проекта «Поезд Памяти», который за четыре года объединил около 800 белорусов, а также учащихся военно-патриотических классов и клубов, суворовцев, лицеистов.

София Рудая, учащаяся Брестского областного кадетского училища:

Человек, который не знает своего прошлого, не имеет настоящего и будущего. И важность этих проектов проявляется в том, чтобы не допустить повторения, чтобы каждый человек помнил историю.

Эмилия Линкун, студентка Барановичского государственного университета:

Первое – это сохранение исторической памяти. Потому что мы должны говорить каждый день «спасибо» тем, кто дал жизнь за мир. Потому что благодаря этому мы учимся, получаем образование, радуемся жизни.

Военно-патриотический форум – прежде всего площадка для живого общения и обмена опытом. Ключевым событием в программе первого дня стал масштабный диалог с председателем Совета Республики. Встреча прошла в формате открытого микрофона. Молодежь озвучила ряд перспективных предложений. В частности: о создании – по примеру «Поезда Памяти» – автобусных маршрутов по местам боевой славы в регионах Беларуси.

Екатерина Ятусевич, учащаяся лицея Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:

Очень важно развивать патриотизм у молодежи, знать историю своей страны, потому что сейчас хотят ее переделать. Это та история, та информация, которую ты будешь передавать своим детям, своим внукам.