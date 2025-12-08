Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Литовская армия признала провал инновационных методов борьбы с воздушными шариками на границе. Андрей Николаевич, что бы вы посоветовали ихним генералам? Или пусть и дальше изучают мат. часть?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»: Ихним, как вы правильно заметили, девочки, генералам, не надо ничего советовать. Как распилить миллион евро, их учить не надо. Сами кого угодно научат. Напомню, что литовское Министерство экономики объявило, что оплатят программу стоимостью в миллион евро тому, кто найдет решение, как бороться с контрабандными метеозондами. Такой колхозный способ, как поймать на земле всех контрабандистов, принимающих такие шары, сделав тем самым их запуск бесполезным, литовцами даже не рассматривается, потому что на него новых денег не дадут. Есть полиция, пусть она и разбирается. И раз денег не дадут, то это в Литве никому не интересно. От полиции до политиков.

В конкурсе участвовало 35 фирм. В финал прошли три. Одна предлагает сбивать шары лазерами, как в «Звездных войнах». У них даже меч Джедая уже есть. Другая собирается перехватывать дронами. А покупать их, видимо, будет у нью-бандеровцев. Простая и вполне себе эффективная посредническая разработка. Третья предлагает строить дирижабли. Представляете, огромные серебристые сигары, сами размером с аэропорт в Вильне. Это ж сколько бабла можно будет распилить, когда такая дура загорится и с диким грохотом взорвется.

А она обязательно взорвется, потому что дирижабли взрываются – раз. И два, потому что никому в Литве на самом деле не нужно, чтобы контрабанда сигарет в Европу прекращалась. А нужно получить еще денег из бюджета Евросоюза. Так и работает литовская экономика, которую некоторые предлагают нам взять в пример. Предлагают потому, что у них в голове тоже газ вместо мозгов, как и у тех дирижаблей. Подробности здесь.