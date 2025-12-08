Шоу «Любить кино по-белорусски» состоялось в честь Дня отечественного кинематографа во Дворце Республики

Белорусскому кино – больше века, и сегодня эта история ожила на одной из главных сцен нашей страны. Во Дворце Республики состоялось яркое театрализованное шоу «Любить кино по-белорусски», посвященное Дню отечественного кинематографа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой профессиональный праздник все причастные к киноискусству отметят на следующей неделе – 17 декабря. Но чествовать тех, кто создавал и продолжает писать летопись национального кинематографа, начинают уже сейчас. Как создавался национальный кинематограф – от первых кадров до современных премьер, кто получил заслуженные награды и что ждать зрителям в ближайшем будущем – в репортаже Влады Родовской. Георгий Волчек свою жизнь без кино уже и не представляет. В копилке у опытного актера свыше 70 фильмов. Он примерял на себя разные образы, но главные роли к нему стали приходить после 60 лет.

Георгий Волчек, актер:

Я люблю кино с детства и всем говорю начинающим не падать духом. Придет свое время и придет свой час и шанс. Для меня кино – вход в иной мир. И в этом ином мире показать людям, для чего, почему и как.

Белорусское кино – это не просто фильмы. Живой голос нашей культуры, который звучит из поколения в поколении. Сплав творчества, технологий и таланта. А начал писать свою историю наш кинематограф еще в прошлых столетиях.

Родился новый вид искусства в Беларуси, когда был выпущен первый художественный фильм «Лесная быль». 1926 год – немая картина о партизанской борьбе. Премьера получилась масштабной и на показах в Минске собрала огромные очереди. В копилке отечественного синематографа десятки культовых лент: «Белые Росы», «Приключения Буратино», «Иди и смотри» – по этим картинам наше кино узнают во всем мире. Последние новинки – «Классная», «Переломный момент».

Дмитрий Семенов, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Мы работаем над сценариями и проектами. Я уверен, что благодаря команде профессионалов, которая сегодня работает на «Беларусьфильме», мы это все успешно реализуем и порадуем еще не одной картиной в следующем году наших зрителей.

Сегодня во Дворце Республики встречали тех, кто за фильмы в ответе. На торжественном собрании «Любить кино по-белорусски» наградили лучших из лучших. Тех специалистов, кто на протяжении многих лет создает для зрителей магию на экранах.