«У нас получился идеальный пропагандистский сюжет». Откуда взялся фейк, что белорусы украли детей Донбасса?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим технологии победы, белорусских спортсменов и западные санкции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и серебряный призер чемпионата Европы по легкой атлетике Анастасия Мирончик-Иванова.
Григорий Азаренок, СТВ:
Перейдем к теме, которая не оставляет меня уже второй день. Под этот шумок Международного уголовного суда, Гааги, мы не будем здесь все юридически разбирать. Вот этот недочеловек, свинопедофил Латушко начал заявления, малявы слать в Международный уголовный суд, что якобы мы здесь воруем детей Донбасса. Вот главные злодеи! Главные похитители. Глава БРСМ Александр Лукьянов и наш прославленный политолог Александр Шпаковский. Они пообщались с этими детьми. «Цель визита – разговор о мире, дружбе и взаимопомощи. Общение такого рода носит доверительный, проникновенный и деятельный характер», – пишет официальный Telegram-канал «Беларуськалия». Почему он? Потому что они в Солигорске отдыхают. Там лучшие санатории для наших шахтеров. Я к тому, что и сегодня эту тему продолжили. Уже и этот ублюдок … Они все подхватили эту тему, они все ее обсуждают. Что про эту мерзость можно сказать?
Андрей Лазуткин, политолог:
В пропаганде работает несколько тем. Первое – это расчлененка, убийство, маньяки. Второе – это сексуальный подтекст (изнасилование и прочее). Третье – это дети. Если вы все три сюжета собираете вместе, что вы ребенка изнасиловали, убили, причем это сделали русские военные, и получилась буча. А если там еще была чайная ложка, то у нас получился идеальный пропагандистский сюжет. Поэтому отдельные элементы этого всего они используют до сих пор, чтобы демонизировать русских, российскую армию, Россию, российскую помощь даже.
Когда вы сказали про Латушко, что это свинопедофил. Я задумался, что это, наверное, человек, который любит молодых поросят. А помните, была такая сказка про поросят: Ниф-ниф, Наф-наф и Нуф-нуф. И каждый построил домик: соломенный, из гипсокартона и кирпичный. Так вот, кирпичный домик строят как убежище от ядерного удара, поэтому, Латушко и польские братья, готовьтесь, потому что от ядерного оружия картонный домик или солома не защищают. А говорить вы можете что угодно. Оружие мы в Беларуси поставили, теперь послушаем вашу точку зрения с большим интересом.
Григорий Азаренок:
Напомним, что этих детей привозят сюда с согласия родителей – это раз. Международный уголовный суд не имеет юрисдикции над Республикой Беларусь, мы не подписывали Римские соглашения, США тоже не подписывали. Но Штатам надо всех обязать, под свою юрисдикцию поставить, поэтому всех заставляют. Мы это не подписывали, РФ тоже. Дети приезжают с согласия родителей на две недели, потом возвращаются. Здесь они получают оздоровление, отдыхают от войны, обстрелов постоянных. И змагары… Вчера Андрей Муковозчик вспоминал эту тему. Когда-то то ли Зенон, то ли Алексиевич настаивали на санкциях, чтобы лекарства не привозили, даже детские. Тогда режим рухнет, когда диабетики, сердечники не смогут себе лекарства нормальные купить. Слава богу, мы начали и с Индией сотрудничать, и производить сами, поэтому все исправили. Но тем не менее что за мрази?
Андрей Лазуткин:
Григорий, они работают по целевым группам. Если вы делаете пропаганду, ее не надо делать огулом: режим – это все подонки. Нет, они находят диабетика. Что диабетику надо? Инсулин. Они говорят: смотри, режим настолько плохой, что перестал производить твои таблетки, которые ты покупаешь за цену в 10 раз больше. Кто в этом виноват? Конечно, в этом виноват Лукашенко. Посмотри, какие подонки твоей страной управляют. А дальше вы собираете вот эту социальную группу, она будет недовольна по своим личным мотивам. Не потому что они посмотрели передачу или почитали Telegram-канал. Ничего подобного. Когда у человека каждый день висит эта проблема, которая не решается, о да, он будет зол, недоволен. И если вы наберете таких социальных групп хотя бы 50-60, то у вас будет устойчивое протестное ядро. То есть не просто люди, которые сегодня вышли и покричали, а завтра они разошлись по домам и сидят. Ничего подобного. Это будут люди активные, которые будут бороться за свои права. Западники так учат формировать гражданское общество. Вы ищете недовольных, даете им какие-то маленькие кусочки, поблажки, и вот, пожалуйста, у вас появляется группа активных сторонников.
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