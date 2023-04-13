«У нас получился идеальный пропагандистский сюжет». Откуда взялся фейк, что белорусы украли детей Донбасса?

Григорий Азаренок, СТВ: Перейдем к теме, которая не оставляет меня уже второй день. Под этот шумок Международного уголовного суда, Гааги, мы не будем здесь все юридически разбирать. Вот этот недочеловек, свинопедофил Латушко начал заявления, малявы слать в Международный уголовный суд, что якобы мы здесь воруем детей Донбасса. Вот главные злодеи! Главные похитители. Глава БРСМ Александр Лукьянов и наш прославленный политолог Александр Шпаковский. Они пообщались с этими детьми. «Цель визита – разговор о мире, дружбе и взаимопомощи. Общение такого рода носит доверительный, проникновенный и деятельный характер», – пишет официальный Telegram-канал «Беларуськалия». Почему он? Потому что они в Солигорске отдыхают. Там лучшие санатории для наших шахтеров. Я к тому, что и сегодня эту тему продолжили. Уже и этот ублюдок … Они все подхватили эту тему, они все ее обсуждают. Что про эту мерзость можно сказать?

Андрей Лазуткин, политолог:

В пропаганде работает несколько тем. Первое – это расчлененка, убийство, маньяки. Второе – это сексуальный подтекст (изнасилование и прочее). Третье – это дети. Если вы все три сюжета собираете вместе, что вы ребенка изнасиловали, убили, причем это сделали русские военные, и получилась буча. А если там еще была чайная ложка, то у нас получился идеальный пропагандистский сюжет. Поэтому отдельные элементы этого всего они используют до сих пор, чтобы демонизировать русских, российскую армию, Россию, российскую помощь даже.

Когда вы сказали про Латушко, что это свинопедофил. Я задумался, что это, наверное, человек, который любит молодых поросят. А помните, была такая сказка про поросят: Ниф-ниф, Наф-наф и Нуф-нуф. И каждый построил домик: соломенный, из гипсокартона и кирпичный. Так вот, кирпичный домик строят как убежище от ядерного удара, поэтому, Латушко и польские братья, готовьтесь, потому что от ядерного оружия картонный домик или солома не защищают. А говорить вы можете что угодно. Оружие мы в Беларуси поставили, теперь послушаем вашу точку зрения с большим интересом.

Григорий Азаренок:

Напомним, что этих детей привозят сюда с согласия родителей – это раз. Международный уголовный суд не имеет юрисдикции над Республикой Беларусь, мы не подписывали Римские соглашения, США тоже не подписывали. Но Штатам надо всех обязать, под свою юрисдикцию поставить, поэтому всех заставляют. Мы это не подписывали, РФ тоже. Дети приезжают с согласия родителей на две недели, потом возвращаются. Здесь они получают оздоровление, отдыхают от войны, обстрелов постоянных. И змагары… Вчера Андрей Муковозчик вспоминал эту тему. Когда-то то ли Зенон, то ли Алексиевич настаивали на санкциях, чтобы лекарства не привозили, даже детские. Тогда режим рухнет, когда диабетики, сердечники не смогут себе лекарства нормальные купить. Слава богу, мы начали и с Индией сотрудничать, и производить сами, поэтому все исправили. Но тем не менее что за мрази?