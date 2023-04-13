«В каком-то моменте передавили». Почему у ребёнка нет желания учиться и что делать родителям?

Раньше люди могли всю жизнь трудиться на одном рабочем месте, получать одно образование и в вопросах карьеры полагаться на работодателя. Сейчас же мир меняется, амбиции растут и чуть ли ни каждый второй хочет занять место руководителя. О том, нужно ли высшее образование, легко ли молодому специалисту выбиться в люди и что важнее – деньги, статус или моральное спокойствие, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Если ребенок не хочет, что делать? Не хочет учиться.

Татьяна Лукашенко, психолог:

Если он не хочет, значит вы в каком-то моменте передавили. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Принимать его. Татьяна Лукашенко:

Если он не хочет, очень часто приходят и говорят, что у меня сын, переходный возраст, или дочь – ничего не хочу. Начинаю разбирать, что было. Алеся Лакина:

Татьяна, не скажите, моему сыну восемь лет, он учится во втором классе. Им начали задавать домашние задания, он говорит: «Я не хочу, не буду. Это неинтересно, скучно».

Татьяна Лукашенко:

Возможно, он пошел в школу с шести лет, и программа немножко сейчас ему сложновата, то есть сегодня не хочу. Понятно, что сейчас много всего интересного – компьютерные игры. Алеся Лакина:

Они хотят посидеть в компьютере. Татьяна Лукашенко:

Да, это модно. Алеся Лакина:

Как договариваться?