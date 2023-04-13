Прямой эфир

«В каком-то моменте передавили». Почему у ребёнка нет желания учиться и что делать родителям?

13 апреля 2023 19:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Раньше люди могли всю жизнь трудиться на одном рабочем месте, получать одно образование и в вопросах карьеры полагаться на работодателя. Сейчас же мир меняется, амбиции растут и чуть ли ни каждый второй хочет занять место руководителя. О том, нужно ли высшее образование, легко ли молодому специалисту выбиться в люди и что важнее – деньги, статус или моральное спокойствие, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Если ребенок не хочет, что делать? Не хочет учиться.

«В каком-то моменте передавили». Почему у ребёнка нет желания учиться и что делать родителям?-1

Татьяна Лукашенко, психолог:
Если он не хочет, значит вы в каком-то моменте передавили.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Принимать его.

Татьяна Лукашенко:
Если он не хочет, очень часто приходят и говорят, что у меня сын, переходный возраст, или дочь – ничего не хочу. Начинаю разбирать, что было.

Алеся Лакина:
Татьяна, не скажите, моему сыну восемь лет, он учится во втором классе. Им начали задавать домашние задания, он говорит: «Я не хочу, не буду. Это неинтересно, скучно».

«В каком-то моменте передавили». Почему у ребёнка нет желания учиться и что делать родителям?-4

Татьяна Лукашенко:
Возможно, он пошел в школу с шести лет, и программа немножко сейчас ему сложновата, то есть сегодня не хочу. Понятно, что сейчас много всего интересного – компьютерные игры.

Алеся Лакина:
Они хотят посидеть в компьютере.

Татьяна Лукашенко:
Да, это модно.

Алеся Лакина:
Как договариваться?

«В каком-то моменте передавили». Почему у ребёнка нет желания учиться и что делать родителям?-7

Татьяна Лукашенко:
Это нужно балансировать, то есть в любом случае не через пример: посмотри, мальчик, сосед лучше. Как ты вообще добьешься чего?

Алеся Лакина:
Может, плохой пример, наоборот, ставить?

Татьяна Лукашенко:
Плохой не работает. Не сравнивайте ребенка и вообще себя, нужно сравнивать с собой вчерашним.

Какие вопросы лучше не задавать соискателю на собеседовании? Мнение владелицы HR-агентства – подробнее здесь.

# Дети и родители # общество # Алеся Лакина # Татьяна Лукашенко # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какие вопросы лучше не задавать соискателю на собеседовании? Мнение владелицы HR-агентства
13 апреля 2023 18:53

Какие вопросы лучше не задавать соискателю на собеседовании? Мнение владелицы HR-агентства

«Чтобы всё было красиво и чисто». В Витебске наводят порядок после зимы
13 апреля 2023 18:39

«Чтобы всё было красиво и чисто». В Витебске наводят порядок после зимы

Украинцы любят рассказывать, что Россия развалится на регионы. Почему это невозможно? Рассказал Лазуткин
13 апреля 2023 18:33

Украинцы любят рассказывать, что Россия развалится на регионы. Почему это невозможно? Рассказал Лазуткин