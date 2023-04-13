«В каком-то моменте передавили». Почему у ребёнка нет желания учиться и что делать родителям?
Раньше люди могли всю жизнь трудиться на одном рабочем месте, получать одно образование и в вопросах карьеры полагаться на работодателя. Сейчас же мир меняется, амбиции растут и чуть ли ни каждый второй хочет занять место руководителя. О том, нужно ли высшее образование, легко ли молодому специалисту выбиться в люди и что важнее – деньги, статус или моральное спокойствие, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Если ребенок не хочет, что делать? Не хочет учиться.
Татьяна Лукашенко, психолог:
Если он не хочет, значит вы в каком-то моменте передавили.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Принимать его.
Татьяна Лукашенко:
Если он не хочет, очень часто приходят и говорят, что у меня сын, переходный возраст, или дочь – ничего не хочу. Начинаю разбирать, что было.
Алеся Лакина:
Татьяна, не скажите, моему сыну восемь лет, он учится во втором классе. Им начали задавать домашние задания, он говорит: «Я не хочу, не буду. Это неинтересно, скучно».
Татьяна Лукашенко:
Возможно, он пошел в школу с шести лет, и программа немножко сейчас ему сложновата, то есть сегодня не хочу. Понятно, что сейчас много всего интересного – компьютерные игры.
Алеся Лакина:
Они хотят посидеть в компьютере.
Татьяна Лукашенко:
Да, это модно.
Алеся Лакина:
Как договариваться?
Татьяна Лукашенко:
Это нужно балансировать, то есть в любом случае не через пример: посмотри, мальчик, сосед лучше. Как ты вообще добьешься чего?
Алеся Лакина:
Может, плохой пример, наоборот, ставить?
Татьяна Лукашенко:
Плохой не работает. Не сравнивайте ребенка и вообще себя, нужно сравнивать с собой вчерашним.
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