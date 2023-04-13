Какие вопросы лучше не задавать соискателю на собеседовании? Мнение владелицы HR-агентства

Раньше люди могли всю жизнь трудиться на одном рабочем месте, получать одно образование и в вопросах карьеры полагаться на работодателя. Сейчас же мир меняется, амбиции растут и чуть ли ни каждый второй хочет занять место руководителя. О том, нужно ли высшее образование, легко ли молодому специалисту выбиться в люди и что важнее – деньги, статус или моральное спокойствие, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Есть такой классический эйчарский вопрос, который задают все на собеседовании: кем вы видите себя через 3, 5 и 10 лет? Он просто уже всем надоел. Кто-то даже уже пытается на это шутить, мол, директором вашей компании. Все-таки как правильно отвечать на такие вопросы?

Татьяна Харькович, HR, владелица HR-агентства:

Не задавать их. Юлия Самусенко:

Вы не задаете такие вопросы? Татьяна Харькович:

Не задаю, и всех так удивляет: «Где же тот вопрос?» Я такая: «Расслабьтесь». «Я готовился». Поэтому мы задаем более креативные, такие творческие вопросы. Юлия Самусенко:

Вы – да. Все-таки, что ждет работодатель, когда задает такой вопрос? Татьяна Харькович:

Во-первых, я бы посоветовала все работодателям ввиду безумно изменяющихся условий каждый день в нашем мире задавать вопрос уже в перспективе не 3,5,10 лет, а хотя бы в разрезе года. Правда, мы пришли к тому.