Какие вопросы лучше не задавать соискателю на собеседовании? Мнение владелицы HR-агентства
Раньше люди могли всю жизнь трудиться на одном рабочем месте, получать одно образование и в вопросах карьеры полагаться на работодателя. Сейчас же мир меняется, амбиции растут и чуть ли ни каждый второй хочет занять место руководителя. О том, нужно ли высшее образование, легко ли молодому специалисту выбиться в люди и что важнее – деньги, статус или моральное спокойствие, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Есть такой классический эйчарский вопрос, который задают все на собеседовании: кем вы видите себя через 3, 5 и 10 лет? Он просто уже всем надоел. Кто-то даже уже пытается на это шутить, мол, директором вашей компании. Все-таки как правильно отвечать на такие вопросы?
Татьяна Харькович, HR, владелица HR-агентства:
Не задавать их.
Юлия Самусенко:
Вы не задаете такие вопросы?
Татьяна Харькович:
Не задаю, и всех так удивляет: «Где же тот вопрос?» Я такая: «Расслабьтесь». «Я готовился». Поэтому мы задаем более креативные, такие творческие вопросы.
Юлия Самусенко:
Вы – да. Все-таки, что ждет работодатель, когда задает такой вопрос?
Татьяна Харькович:
Во-первых, я бы посоветовала все работодателям ввиду безумно изменяющихся условий каждый день в нашем мире задавать вопрос уже в перспективе не 3,5,10 лет, а хотя бы в разрезе года. Правда, мы пришли к тому.
Юлия Самусенко:
Ближе к реальности давайте?
Татьяна Харькович:
Да, ближе к реальности. В перспективе 6 месяцев, года. Вообще, в целом, что хочет человек достичь и какие у него самые главные критерии по поводу выбора нового места работы. Хочется, чтобы каждый запомнил этот вопрос и задавал: какие же критерии у вас есть? Потому что многие не знают про свои критерии, они очень плавают. Таким образом мы понимаем, что движет людьми.
Юлия Самусенко:
Как нужно грамотно ответить?
Татьяна Харькович:
Итого про грамотно ответить, как я уже сказала, не задавать. Если все-таки задали, то ответить в первую очередь честно – видишь ты, не видишь. Если ты не видишь, то не стараться из себя выжать того, чего нет, и сказать честно. Искренность сейчас просто на вес золота. Если человек готов заявлять о своих потребностях, о том, что он действительно может – это просто золото для любого работодателя. Без ожидания того, что через месяц он придет с каким-то… Как я говорю: в бизнесе можно все показатели свести в какие-то системы, таблицы, четкость, но с персоналом это никогда не будет работать, потому что все мы настолько индивидуальны.
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