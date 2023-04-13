«Чтобы всё было красиво и чисто». В Витебске наводят порядок после зимы

Новости Беларуси. Православные верующие сегодня, 13 апреля, празднуют Великий четверг. Одна из традиций этого дня – обязательная уборка в доме. Но жители Витебска решили не ограничиваться пределами своего жилища. Городская акция по наведению порядка после зимы объединила тысячи людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трудовой десант работает по всему Витебску: от городских окраин до центральных площадей. Обрезают деревья, убирают прошлогоднюю листву, приводят в порядок остановки общественного транспорта. Подставили плечо и городские организации, которые выделили спецтехнику. Такую генеральную уборку областного центра организовали впервые. Акция нашла большой отклик у горожан.

Варвара Цыбулько, ученица средней школы № 10 Витебска: Я была рада участвовать в таких мероприятиях. Мне всегда приятно, за душу берет, когда говорят помочь, убраться. Я понимаю, что надо помогать, что так это оставлять нельзя. Мне все это настроение даже поднимает.

Юлия Окунева, бригадир предприятия «Витебский Зеленстрой»:

Мы сегодня выгребаем откосы. Выгребли там, навели порядок. Сейчас приедет трактор, будем грузить, все это убирать и вывозить, чтобы было все красиво и чистенько. Потихонечку приводим город в порядок, особенно парки. Люди любят здесь гулять с детками. Поэтому надо чтобы все было красиво и чисто.

В Витебске дан старт и озеленению города. Планируется, что улицы и скверы украсят более 3 тысяч деревьев и тысяча кустарников.