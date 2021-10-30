У аграриев есть несколько дней, чтобы убрать кукурузу. Что для этого делают на полях в Столбцах?

Новости Беларуси. Аграрии мобилизуют силы на уборке кукурузы. Вовремя и без потерь убрать с полей эту важнейшую кормовую культуру – это поручение Президента. Завершение осенне-полевых сельхозработ сейчас под особым контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в Минской области под «царицу полей» выделено 250 тысяч гектаров. Из них 60 тысяч – на зерно. Пока темпы оптимальные, но погожих дней остается все меньше, нужно успеть исправить пробелы. Чтобы собрать урожай в срок, на помощь отстающим хозяйствам технику и специалистов перебрасывают из других организаций. На что делают ставки аграрии, узнала Яна Шипко.

Золотистый урожай купается в лучах солнца. Кукуруза в этом хозяйстве под Столбцами уродилась, однако качественно убрать ее остаются считаные погожие деньки. В поле зрения сразу три комбайна. В лучших традициях народной толоки помощь подоспела из других хозяйств района. Сергей – в числе таких механизаторов. Говорит, убирать кукурузу, по сравнению с зерновыми, тяжелее, зато бункер быстрее заполняется янтарными зернышками.

Сергей Кисель, механизатор:

Хорошая кукуруза, и надо помочь убрать кукурузу на зерно. Идет чуть больший износ комбайна, сами вот видите, стебло очень твердое, больше нагрузка идет. Сложнее.

Осенью полевых работ много, и в некоторых хозяйствах за нехваткой техники и кадровым дефицитом механизаторов уборка «царицы полей» откладывается. В начале недели, пролетая на вертолете над Минской областью, на это обратил внимание Александр Лукашенко: практически полдень, а в полях Минщины ни одного комбайна. Президент поставил жесткие задачи – не просто проконтролировать ход работ, а организовать процесс так, чтобы не потерять урожай кукурузы. А значит, убрать все в ближайшие дни.

В Минской области остается убрать на зерно 14 тысяч гектаров кукурузы – 2 200 в среднем успевают за день. В теории в течение недели уборку завершат. Но в каждом хозяйстве ситуация складывается по-своему. Вице-спикер Совета Республики Анатолий Исаченко как уполномоченный Президента по Минской области точечно следит за ходом работ – за два дня объехал шесть районов. Пока мобилизовать усилия у аграриев получается.

На силос кукурузу по стране уже заложили. В такую пору спелости початки идут на зерно. Попадая в ротор комбайна, они обмолачиваются, а дальше отправляются на сушку. Это еще один ответственный этап. Альтернативный, но выгодный вид хранения зерна – вот такие многометровые рукава. Рядом даже пахнет кукурузными хлопьями. Это потому, что зерна кукурузы попадают в них плющеными. Такой корм питательнее и усваивается легче.

Денис Чернуха, директор сельскохозяйственного предприятия:

Производительность его в час доходит до 10 тонн. Суть в чем? Стоит два вальца, которые каждое зернышко кукурузы раздавливают. Соответственно, усвояемость этого корма увеличивается в несколько раз для животных. То есть оно не проходит транзитом, как если бы мы кормили целым зернышком. Планируем заложить порядка 500 тонн.

Урожайность кукурузы в этом хозяйстве – 110 центнеров с гектара. Учитывая, что средняя по стране – под 80 центнеров, результат неплохой, но есть к чему стремиться. Для хозяйств, которые развивают мясо-молочное направление, это ценный кормовой продукт № 1.