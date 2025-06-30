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Новости по тегу #Денис Колесень

Лукашенко принял кадровые решения! Какие задачи стоят перед назначенцами?
30 июня 2025 19:12

Лукашенко принял кадровые решения! Какие задачи стоят перед назначенцами?

Насколько необходима была Директива №11? Мнения разработчиков
14 апреля 2025 16:11

Насколько необходима была Директива №11? Мнения разработчиков

В ближайшие 3 года в Минской области построят 60 новых МТК, оснащённых передовыми технологиями
20 ноября 2024 14:37

В ближайшие 3 года в Минской области построят 60 новых МТК, оснащённых передовыми технологиями

«Мы уже». Может ли белорусское сельское хозяйство отказаться от импортной техники?
31 июля 2023 18:57

«Мы уже». Может ли белорусское сельское хозяйство отказаться от импортной техники?

«Обмануть кого-либо – это достаточно трудно». Вот что думают о приписках в Столбцовском районе
31 июля 2023 16:47

«Обмануть кого-либо – это достаточно трудно». Вот что думают о приписках в Столбцовском районе

Почему для проведения «Дожинок» выбрали именно Столбцы? Отвечает председатель райисполкома
26 сентября 2022 13:20

Почему для проведения «Дожинок» выбрали именно Столбцы? Отвечает председатель райисполкома

У аграриев есть несколько дней, чтобы убрать кукурузу. Что для этого делают на полях в Столбцах?
30 октября 2021 18:15

У аграриев есть несколько дней, чтобы убрать кукурузу. Что для этого делают на полях в Столбцах?