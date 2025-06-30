Новости по тегу #Денис Колесень

Список назначенцев действительно внушительный: новый министр, помощник Президента, заметные обновления в составе дипломатического корпуса, а ротация в местных органах власти затронула практически все регионы.
«Это о роли руководителя и установлении персональной ответственности за принимаемые решения».
Это позволит увеличить продуктивность поголовья и выйти на 8 тысяч литров надоя молока на корову.
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