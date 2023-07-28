До старта II Игр стран СНГ осталась одна неделя

Новости Беларуси. Ровно неделя до старта II Игр стран СНГ. Они пройдут в 11 белорусских городах с 4 по 14 августа. В Минске задействуют 10 объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соревнования по самбо пройдут в Жлобине. Локации организуют по мотивам фестиваля «Вытокi» (город принимал его в мае), Дворец игровых видов спорта к встрече участников готов. «Восточные ворота» страны – Орша. В Ледовой арене состоятся поединки по боксу, рядом развернется фан-зона. Кроме состязаний, участникам и болельщикам предложат активный отдых и новую экскурсию «Ад кветкi да рушнiка» на Оршанском льнокомбинате.