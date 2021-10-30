Лукашенко: «Нам немцы завидуют. Они приезжают: вай-вай-вай-вай. А чего вы вайкаете?»

Новости Беларуси. Порядок, дисциплина, технологии – залог успешного результата. На это особое внимание обратил Президент, посещая инновационное хозяйство «Устье» в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поездка в Витебскую область уже третья на неделе в рабочем графике Александра Лукашенко. 30 октября визит главы государства был посвящен сельскому хозяйству.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Там, где есть порядок, дисциплина, технология, там будет результат, неважно – частная или государственная собственность. Я не против той, не против этой. Но справедливо надо подходить, прежде чем порезать на куски землю и кому-то раздать. Имею в виду, что если начнем раздавать, то Крупко и наш академик прежде всего получат, это уже несправедливо. Рано или поздно люди восстанут. А мы, крестьяне, мы понимаем, к чему это приведет.

Нам немцы завидуют. Они приезжают: вай-вай-вай-вай. А чего вы вайкаете? Со мной был разговор еще раньше. «У вас латифундии 7 000 гектар. Нам бы это». Я говорю: так вы нас учили делить. Смеется. Да, по гектару. А им конкуренты не нужны, вот и все. Поэтому то, что мы сохранили крупные хозяйства, это хорошо (читайте далее).

Евгений Пустовой, СТВ:

То, что пахотные земли не порезали на фермерские лоскуты, деревообработку – между заграничными инвесторами, а здравоохранение не отдали на откуп фирм – благо. В этом мы убедились и на этой неделе. И, в принципе, всегда. Это и есть устье развития современной Беларуси.