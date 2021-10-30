«Творятся чудовищные вещи». Их схватила польская полиция, хотя они уже 7 лет живут в Германии. Комментарий мигрантов
Новости Беларуси. Белорусский пограничный наряд обнаружил группу беженцев из Ирака и Сирии, а рядом с ними находилось тело мертвого человека. Как выяснилось позже, погибшим оказался 25-летний гражданин Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Детали трагедии шокируют: молодой человек умер на территории Польши от нехватки инсулина. Польские пограничники, вместо того чтобы помочь семье беженцев, заставили их нести тело умершего брата на территорию Беларуси. В группе мигрантов оказался и пятилетний малыш. Следственный комитет Беларуси начал проверку.
В группе мигрантов оказалось два сирийца, которые имели официальный статус беженцев в Германии. Поляки даже не разобрались и выдворили всех. Как только они попали на белорусскую сторону, сразу начали снимать все происходящее на камеру. В кадр попал госномер служебной машины, на которой их привезли, и лица некоторых стражей границы. Все были напуганы, но понимали: за справедливость еще придется бороться.
Самер и Фарес из Сирии. Они уже семь лет живут в Германии – работа, семья, друзья. Они слышали, что творится с их земляками на польской границе, и захотели помочь, но их сразу схватила полиция.
Самер Кхечо, мигрант:
Польская пограничная полиция заигралась в политику. Здесь они создают невыносимые условия для очень многих земляков. Положение мигрантов ужасно. При этом поляки умудряются просить денег у Германии. Здесь творятся страшные и чудовищные вещи, мы в этом убедились. Это проблема не одного человека, а сотен, сотен людей.
Фарес Кашуо, мигрант:
В Германии у меня работа, семья и вся моя жизнь. Мы уезжали из Сирии, потому что там был полный хаос. Война, беспорядки, никакой работы. Нас вынудили уехать. Сейчас я уже обжился в Германии и не представляю, как можно вернуться в Сирию, где продолжается война. Мы хотим вернуться к своей семье. Мы будем доказывать уже в Беларуси свой статус и возвращаться в Германию.
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