«Творятся чудовищные вещи». Их схватила польская полиция, хотя они уже 7 лет живут в Германии. Комментарий мигрантов

Новости Беларуси. Белорусский пограничный наряд обнаружил группу беженцев из Ирака и Сирии, а рядом с ними находилось тело мертвого человека. Как выяснилось позже, погибшим оказался 25-летний гражданин Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детали трагедии шокируют: молодой человек умер на территории Польши от нехватки инсулина. Польские пограничники, вместо того чтобы помочь семье беженцев, заставили их нести тело умершего брата на территорию Беларуси. В группе мигрантов оказался и пятилетний малыш. Следственный комитет Беларуси начал проверку.

В группе мигрантов оказалось два сирийца, которые имели официальный статус беженцев в Германии. Поляки даже не разобрались и выдворили всех. Как только они попали на белорусскую сторону, сразу начали снимать все происходящее на камеру. В кадр попал госномер служебной машины, на которой их привезли, и лица некоторых стражей границы. Все были напуганы, но понимали: за справедливость еще придется бороться.

Самер и Фарес из Сирии. Они уже семь лет живут в Германии – работа, семья, друзья. Они слышали, что творится с их земляками на польской границе, и захотели помочь, но их сразу схватила полиция.