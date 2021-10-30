Николай Бурляев о Западе: «В их планах развал, разруха и гражданская война, как правило. Им это нужно»

Николай Бурляев, народный артист России:

У меня нет удивления, почему Запад предпринял такую отчаянную попытку свержения Александра Григорьевича и изменения всего, чего он добился за все эти годы. Это их работа. Как говорил еще Александр Сергеевич Пушкин, обращаясь к Западу: «Ненавидите вы нас. За что? Ответствуйте: за то ли…» И так далее. Они ненавидят. Как они могут любить и прощать удерживающего, когда в их планах развал, разруха и гражданская война, как правило. Им это нужно. Они это хотели сделать у нас в России в 1993 году, когда третья сила стреляла и в армию, и в народ, чтобы стравить кровью. Потом этот же сценарий был в Украине: и в народ, и в армию. Кровью надо стравить, гражданская война нужна. И у вас, в общем-то, было то же самое и по такому сценарию. Но Александр Григорьевич проявил свою политическую волю и удержал страну, дай ему бог здоровья и дай ему бог подольше оставаться на этом посту. Он удерживающий.

Николай Карпенков: мы ангелы, которые на земле и с оружием в руках защищают и нашу родину, и простых людей. Читайте здесь.