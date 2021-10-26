«Что за безалаберность?» Александр Лукашенко раскритиковал руководство во время визита в Лиду

Новости Беларуси. 26 октября во время рабочей поездки в Гродненскую область Александр Лукашенко поставил жесткие задачи по сельхозработам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране осталось убрать чуть больше 13 % площадей кукурузы. Казалось бы, объемы некритичные, но если пустить дело на самотек, потерь не избежать. Не товарищ аграриям и осенняя переменчивая погода, к внезапным заморозкам подготовиться никто не успеет. А если еще и дисциплина не выстроена, как полагается – добра от земли ждать не стоит. Перед местным руководством и вице-премьером, курирующим отрасль, глава государства ставит конкретные задачи.