«Что за безалаберность?» Александр Лукашенко раскритиковал руководство во время визита в Лиду

Новости Беларуси. 26 октября во время рабочей поездки в Гродненскую область Александр Лукашенко поставил жесткие задачи по сельхозработам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 26 октября во время рабочей поездки в Гродненскую область Александр Лукашенко поставил жесткие задачи по сельхозработам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране осталось убрать чуть больше 13 % площадей кукурузы. Казалось бы, объемы некритичные, но если пустить дело на самотек, потерь не избежать. Не товарищ аграриям и осенняя переменчивая погода, к внезапным заморозкам подготовиться никто не успеет. А если еще и дисциплина не выстроена, как полагается – добра от земли ждать не стоит. Перед местным руководством и вице-премьером, курирующим отрасль, глава государства ставит конкретные задачи.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Где энергонасыщенные тракторы, на которые я деньги давал? Мы же тысячи энергонасыщенных тракторов поставили в этом и прошлом годах. Чем они сейчас занимаются, объясни мне. Они что, кукурузу убирают? Нет, они не убирают кукурузу. Они сегодня стоят под забором в основном. Эти трактора с 9-10-корпусными оборотными плугами должны пахать почву. Я их не увидел, а их больше 3 тысяч. Где они? Поэтому конкретная задача, хоть Президенту не дело вмешиваться в это: в каждом крупном хозяйстве, какое бы оно ни было (два трактора на вспашке), с завтрашнего дня советую.
Александр Субботин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
С сегодняшнего.
Александр Лукашенко:
В слабеньком хозяйстве надо оторвать один трактор и пахать прежде всего пожнивные остатки от кукурузы. Мы же удобрения не вносим в почву, мы же ее обедняем. Что детям останется? Но мы застыли, успокоились. А весной сколько будет работы? Мы же не успеем. Поэтому подъем зяби, уборка кукурузы на зерно. Немедленно. С утра до ночи. Не надо ждать, что кукуруза высохнет. Попадем под снег. Это нетерпимо. Ни один губернатор не будет работать, если в этом году зябь не будет поднята. Ни один, запомни. И ты должен внести предложения. Что за безалаберность?
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