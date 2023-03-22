«Тысячи людей были подняты. За пять дней вычислили и нашли». Лукашенко о теракте в Мачулищах

Новости Беларуси. Из Великой Отечественной войны Беларусь вышла победителем, но за светлое небо пришлось заплатить страшную цену. Наш народ хорошо запомнил военные преступления, ужасы боевых лет и поступки, на которые, как оказалось, способны люди, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слишком тяжелые последствия, слишком глубокие раны оставила «коричневая чума» на нашей земле. Сегодня шрамы прошлого близки к тому, чтобы вновь закровоточить – не все страны усвоили урок.

Запад и некоторые государства Европы прячутся за либеральной демократией, но от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Как ни пытайся обозвать или переименовать геноцид, он им же и остается. В нынешних условиях, когда мир трещит по швам, а главным оружием становятся манипуляции разного толка, Беларусь делает все, чтобы сохранить мир и порядок на своей земле. После мероприятия в Хатыни Президент пообщался с журналистами. О чем шла речь? Алена Сырова подробнее.

Откровенно говоря, давно Президент Беларуси в таком формате не общался с журналистами. Вопросов накопилось немало. И все же первый прозвучал от самого Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, ваша оценка?

– Впечатляет. До мурашек.

Впечатления от обновленного музея, от церемонии, атмосфера самой Хатыни у присутствующих вызывали схожие эмоции. Впрочем, как и происходящее сегодня за пределами и даже внутри Беларуси. Попытка теракта в Мачулищах, ликвидация преступника в Гродно. К такому привыкших жить в мире и спокойствии белорусов жизнь явно не готовила, мы привыкли, что за нашу безопасность отвечают специально обученные люди, чего, к счастью, не скажешь о самих силовиках. Но, похоже, настало время чуть разделить ответственность. Отсюда вопрос.

Анна Пыж, заведующий отделом политических обозревателей ОНТ:

Вчера у вас был очень такой серьезный, предметный разговор с силовиками. Если резюмировать, из всех этих событий какой вы вывод сделали лично для себя? «Это же только начало». Лукашенко остановился на недавних инцидентах в Мачулищах и Гродно.