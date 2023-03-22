«Тысячи людей были подняты. За пять дней вычислили и нашли». Лукашенко о теракте в Мачулищах
Новости Беларуси. Из Великой Отечественной войны Беларусь вышла победителем, но за светлое небо пришлось заплатить страшную цену. Наш народ хорошо запомнил военные преступления, ужасы боевых лет и поступки, на которые, как оказалось, способны люди, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слишком тяжелые последствия, слишком глубокие раны оставила «коричневая чума» на нашей земле. Сегодня шрамы прошлого близки к тому, чтобы вновь закровоточить – не все страны усвоили урок.
Запад и некоторые государства Европы прячутся за либеральной демократией, но от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Как ни пытайся обозвать или переименовать геноцид, он им же и остается. В нынешних условиях, когда мир трещит по швам, а главным оружием становятся манипуляции разного толка, Беларусь делает все, чтобы сохранить мир и порядок на своей земле.
После мероприятия в Хатыни Президент пообщался с журналистами. О чем шла речь? Алена Сырова подробнее.
Откровенно говоря, давно Президент Беларуси в таком формате не общался с журналистами. Вопросов накопилось немало. И все же первый прозвучал от самого Александра Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, ваша оценка?
– Впечатляет. До мурашек.
Впечатления от обновленного музея, от церемонии, атмосфера самой Хатыни у присутствующих вызывали схожие эмоции. Впрочем, как и происходящее сегодня за пределами и даже внутри Беларуси. Попытка теракта в Мачулищах, ликвидация преступника в Гродно. К такому привыкших жить в мире и спокойствии белорусов жизнь явно не готовила, мы привыкли, что за нашу безопасность отвечают специально обученные люди, чего, к счастью, не скажешь о самих силовиках. Но, похоже, настало время чуть разделить ответственность. Отсюда вопрос.
Анна Пыж, заведующий отделом политических обозревателей ОНТ:
Вчера у вас был очень такой серьезный, предметный разговор с силовиками. Если резюмировать, из всех этих событий какой вы вывод сделали лично для себя?
«Это же только начало». Лукашенко остановился на недавних инцидентах в Мачулищах и Гродно.
Александр Лукашенко:
Когда была попытка теракта на аэродроме Мачулищи, вы просто не представляете, как работали спецслужбы. Тысячи людей были подняты. За пять дней вычислили и нашли. Отдельные люди нам подсказывали что-то: видели человека, видели такого цвета автомобиль. Мы начинали идти по следу, искали. Но этого недостаточно. Не потому, что люди скрывали. Люди просто спокойно, беспечно живут. А сейчас надо видеть все, что происходит. Я не говорю сейчас о «шестерках», что надо «накапать» на кого-то, заложить, оболгать. Нет. Надо быть очень аккуратными. Ну разве этот человек, который даже париком и гримом не умеет пользоваться, нос какой-то там зацепил, а, может, специально так пользовался гримом и париками. Но люди нас информировали на этот случай. Кроме этих мерзавцев, которые на квартиру взяли. Они сейчас там сидят в застенках, мы с ними работаем. Это жуткие бчбшники. Почему так получается, что все террористы оседают в этих квартирах. И они ни при чем, они ничего не знают.
Поэтому для людей сигнал такой: прежде, чем что-то делать, квартиру отдать кому-то и прочее. Вы присмотритесь, поговорите и проинформируйте, что к вам пришли квартиру снять. Очень важно сейчас единство спецслужб, силового блока и нашего народа. Тогда нам будет легче. Но это же только начало. Еще продолжается ряд операций на территории Беларуси. Они уже ответить ничем не могут. Ну, знаете, арестовали там пятеро украинцев и трех белорусов. И, о чудеса, на Россию работали украинцы, белорусы и прочее. Но никто ничего не доказывает. Никто ничего не показывает, что ж это за люди, которые работали на Россию? Шпионами объявили. Все просто – хотят обменять. Хватает людей, чтобы предложить России и Беларуси обмен на кого-то. Уже предлагают.
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