Лукашенко обратился к белорусам по случаю 80-летия трагедии в Хатыни

Новости Беларуси. Беларусь скорбит по жертвам Хатыни. Сегодня – 80 лет со дня сожжения белорусской деревни. Ее уничтожение вместе с жителями (а половина из них – дети) стало олицетворением трагедии, которая и сегодня напоминает нам о безжалостном массовом насилии по отношению к мирному населению Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент обратился к соотечественникам по случаю 80-летия трагедии в Хатыни. Как отметил Александр Лукашенко, в скорбную дату 22 марта мы вспоминаем жителей деревни Хатынь, тысяч других наших деревень и городов, зверски уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Войны, которая бесцеремонно ворвалась в наш дом и забрала каждого третьего белоруса.

Если историю забыть или исказить, она повторяется. В нашей стране это твердо знают, а потому память о сотнях сестер Хатыни – сожженных деревнях – бережно хранится, сама же Хатынь стала их воплощением. Внимание мемориальному комплексу особое и на самом высоком уровне. Президент Александр Лукашенко неоднократно посещал Хатынь, в день республиканского субботника принял участие в работах по благоустройству, поддержал идею о возведении здесь церкви и музея.

Масштабная реконструкция завершена. Обновленный комплекс встретит гостей сегодня. Здесь состоится открытие нового музея, пройдет митинг-реквием. Республиканская акция, посвященная 80-й годовщине со дня сожжения белорусской деревни, «Минута молчания. Память жертв Хатыни» состоится по всей стране в полдень.