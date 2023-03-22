«Чужой дядя». Как привести нового мужчину в семью с детьми?

Во всем мире растет число женщин, которые воспитывают детей самостоятельно. Для кого-то это осознанный выбор, а кто-то столкнулся с неблагоприятным стечением обстоятельств – например, развод или незапланированная беременность. Для тех и других это серьезное испытание. О том, как выжить и не сломаться и где найти в себе силы растить ребенка одному, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Как грамотно привести мачеху или отчима? Дети ведь тоже ревнуют. Чужой дядя, чужая тетя – что вообще здесь делает, почему будет с нами жить?
Юлия Климович, психолог:
Детям нужно объяснять. Если вспомнить старые времена, это достаточно часто случалось, особенно в многодетных семьях. Бывало, что женщины умирали в родах, здоровье было не то, медицины не было. Это было нормально, когда мужчина мог привести женщину. Либо наоборот. Детям просто объясняли: «Это нам необходимо для выживания. Она будет заботиться, готовить вам еду, я буду зарабатывать на хлеб». В общем, с детьми нужно разговаривать, объяснять и, самое главное, никогда не утаивать и не обманывать.
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