«Чужой дядя». Как привести нового мужчину в семью с детьми?

Во всем мире растет число женщин, которые воспитывают детей самостоятельно. Для кого-то это осознанный выбор, а кто-то столкнулся с неблагоприятным стечением обстоятельств – например, развод или незапланированная беременность. Для тех и других это серьезное испытание. О том, как выжить и не сломаться и где найти в себе силы растить ребенка одному, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Как грамотно привести мачеху или отчима? Дети ведь тоже ревнуют. Чужой дядя, чужая тетя – что вообще здесь делает, почему будет с нами жить?