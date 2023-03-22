«Это же только начало». Лукашенко остановился на недавних инцидентах в Мачулищах и Гродно

Как знак жизни в небо над Хатынью запустили белых птиц. На своих крыльях они несут мир, спокойствие и взаимопонимание, которых сегодня не хватает. К 80-й годовщине хатынской трагедии в мемориальном комплексе прошла масштабная реконструкция. По оригинальным чертежам была восстановлена церковь, ранее существовавшая в сожженной деревне. Сегодня Александр Лукашенко зажег в храме свечу.

После памятных мероприятий Президент пообщался с журналистами. Одна из главных тем – безопасность. Глава государства отметил, что выводы из недавних инцидентов в Мачулищах и Гродно сделаны, и призвал белорусов быть бдительными. Силовикам не обойтись без помощи населения, но совместными усилиями мы сможем сохранить порядок. Подтверждение тому – задержание диверсанта из Мачулищей. Благодаря внимательности белорусов оперативная группа МВД установила личность террориста уже в первые сутки после диверсии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я уже давно этот вывод сделал, пытаюсь до вас достучаться. Журналисты меня поняли, по крайней мере, здесь стоящие, которых я хорошо знаю. Я хочу еще раз подчеркнуть, что нам расслабляться не надо. Да, мы победили в 2020 году, Господь нам помог. Мы к этому не были готовы, не готовились, думали: разве у нас, на этой священной, святой земле что-то может подобное произойти? Произошло. Повторилось в России. Но опыт они уже наш изучили и пресекли это в зародыше. Но ни в коем случае ни нам, ни россиянам нельзя расслабляться. Не дай бог ситуация пошатнется в какую-то сторону, западники это используют мгновенно против нас.

Эти попытки террористических актов на территории Беларуси – для нас это в новинку. Мы тоже этого не то что не ожидали... Ожидали. И я в том числе, и военные. Но нам кажется это невероятным. Но чего бы я хотел? Чтобы народ как-то сплотился. Люди видят все. Вы подскажите вовремя нам – я всегда обращаюсь к людям – вовремя: какой-то чужой человек, какой-то в парике, не тот нос и прочее. Просто дайте нам сигнал. Сейчас надо видеть все, что происходит. Я не говорю о «шестерках», о том, что надо накапать на кого-то, заложить, как у нас в народе говорят, оболгать. Нет. Надо быть очень аккуратным. Поэтому для людей сигнал такой: прежде чем что-то делать, прежде чем квартиру отдать кому-то и прочее, вы присмотритесь, поговорите и проинформируйте, что к вам пришли квартиру снять. Очень важно сейчас это единство спецслужб, силового блока и нашего народа. Тогда нам будет легче. Это же только начало. Еще продолжается ряд операций на территории Беларуси.

Оперативники шли буквально по следам террориста из Гродно. Подробности громкого дела.

Ответить на слаженные действия силового блока нашей страны Запад не может. По крайне мере, на аргументы и доказательства их не хватает. Потому остается пользоваться фейками. Недавно западные СМИ заявили о задержании в Польше белорусов и назвали их шпионами – якобы те работали на Россию. Как отметил глава государства, за этим стоит желание оппонентов обменять своих людей. Тем более, что подобные предложения уже поступали. Это в очередной раз доказывает, что братским народам Беларуси и России нужно держаться вместе и не поддаваться на провокации.