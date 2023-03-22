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«Мать-одиночка – звучало как клеймо». Почему в 90-е стало больше неполных семей?

22 марта 2023 16:29
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Во всем мире растет число женщин, которые воспитывают детей самостоятельно. Для кого-то это осознанный выбор, а кто-то столкнулся с неблагоприятным стечением обстоятельств – например, развод или незапланированная беременность. Для тех и других это серьезное испытание. О том, как выжить и не сломаться и где найти в себе силы растить ребенка одному, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Еще каких-то 30-40 лет назад мать-одиночка – звучало как клеймо. Многие женщины старались скрыть это от общественности, что воспитывают ребенка одни. Как вы считаете, с чем связано это выросшее количество матерей-одиночек? Может быть, женщины просто стали свободнее и чаще заводят ребенка для себя?

«Мать-одиночка – звучало как клеймо». Почему в 90-е стало больше неполных семей?-1

Юлия Климович, психолог:
По моему опыту, что я заметила, у нас были 90-е годы, когда многие мужчины после развала Советского Союза вообще оказались не готовы к новой реальности. Получилось, что женщины более адаптированы, оказались более готовы, соответственно, взяли все в свои руки и стали действовать. Воспитывать детей и заниматься кто бизнесом, кто-то устраивался на новые работы. Причем изменились реалии, мужчины многие не смогли этого пережить. Поэтому волна детей, рожденных в 90-е, – там очень много детей из неполных семей, выращенных мамами в основном.

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# Брак и семья # общество # Наталья Надольская # Юлия Климович # Фотофакт

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