«Мать-одиночка – звучало как клеймо». Почему в 90-е стало больше неполных семей?

Во всем мире растет число женщин, которые воспитывают детей самостоятельно. Для кого-то это осознанный выбор, а кто-то столкнулся с неблагоприятным стечением обстоятельств – например, развод или незапланированная беременность. Для тех и других это серьезное испытание. О том, как выжить и не сломаться и где найти в себе силы растить ребенка одному, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Еще каких-то 30-40 лет назад мать-одиночка – звучало как клеймо. Многие женщины старались скрыть это от общественности, что воспитывают ребенка одни. Как вы считаете, с чем связано это выросшее количество матерей-одиночек? Может быть, женщины просто стали свободнее и чаще заводят ребенка для себя?