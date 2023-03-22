Желающих повторить трагедию Хатыни сейчас достаточно. Враги белорусского государства стоят на той же идейной и геополитической платформе, что и те фашисты и их прислужники, совершавшие геноцид белорусского народа. Подробнее в авторской рубрике Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

«Иди и смотри». Так называется фильм по повести Алеся Адамовича. Иди и смотри на трагедию Хатыни. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Сюда пришла «европейская цивилизация». Третий рейх не был исторической аномалией. Это был логический и завершенный образ Запада. Его квинтэссенция. Его идеология покорения, порабощения, уничтожения лишних людей и целых народов – нашли в Гитлере идеальное воплощение. Весь Запад был здесь. Немецкие, австрийские, голландские, французские, итальянские, румынские, чешские, польские сапоги топтали нашу землю, а танки заправлялись американским топливом. Иди и смотри, и увидишь это. А еще иди и смотри на предателей. Вот, Беларусь, твои мучители, вот они – холуи захватчика. Посмотрите, лозунги не поменялись: новая Беларусь, среди народов Европы, против восточной азиатчины. Вот они, те, кто сладострастно готов был лизать немецкий сапог так, как лижет сейчас американский. Вот они – шлюхи мирового борделя, вот они – подлецы и выродки белорусского народа. Вот их символ – БЧБ-флаг, знак беды для Беларуси. Не забывайте этого.

Григорий Азаренок:

Президент в книге почетных гостей нового музея написал: «Как только мы забудем дорогу к трагическим и святым местам, беда снова может оказаться у порога». И это действительно так. Они снова освободили себя от химеры совести. Они снова сбросили фиговый листочек демократии и клацают металлическими зубами геноцида. И что вы думаете, когда вас и ваших детей загонят в сарай, подожгут его, а малышей, которые будут выпрыгивать, они будут добивать пулеметами, штыками и прикладами – это сказки? Посмотрите на Украину. Посмотрите на безумные глаза психически ненормальных Борреля или Бербок. Они не просто готовы, они хотят это сделать. И Шрайбман с Алексиевич будут подносить патроны, а потом много мудро расскажут о необходимости убить каждого третьего, а потом и всех, ведь патологически мы не можем понять европейских ценностей. Не просто понять не можем. Мы будем от таких европейских ценностей нашу страну защищать. Будем мочить. Мочить гадов, которые посмели поднять оружие против белорусского народа. Мочить беспощадно. Мочить и не жалеть. Мочить, как упыря в Гродно. «Был получен огневой контакт с подрывом гранаты». Новые подробности спецоперации по нейтрализации террориста в Гродно.

Ну что Запад, обделались? Две попытки терактов, и два раза белорусские силовики вам лыч начистили. Сначала Мачулищи, где наши хлопцы взяли всех, всю шайку ублюдков, всю сетку бомбистов. А потом – гродненский лазутчик. Все снято. Все передвижения, все зафиксировано. Решил пострелять, падлюка, и словил пулю.

Григорий Азаренок:

Уберите детей от экрана. Вот, змагар, смотри, что будет с теми, кто только руку поднимет на белорусское государство. Труп. Холодный труп. Подробнее в видеоматериале. Война так война. Вы что думаете, жалеть тут кто-то будет? Сдохните, как бешеные собаки. Отстреляют, зачистят, закончится никчемная террористическая жизнь, и ни одной слезинки никто не прольет, ибо даже ее не стоит жизнь предателя и коллаборанта, готового убивать своих соотечественников. А потом начались жалкие потуги слизи в попытках оправдаться. И проскочило сообщение у путиловской блохи – установочка – «байпол – верить». Как приказ. Наверняка от Франака. Опущенные, облитые всеми возможными субстанциями, как же вы смешны, чмони! Вы вынуждены жрать гнилые помои и причмокивать от удовольствия. А белорусский КГБ вас – берцами, берцами, коваными берцами по террористическим рожам. Все, будет только так и никак иначе.