Келлог – Лукашенко: честность – это одно из тех качеств, за которые меня иногда критикуют

Кит Келлог, специальный посланник Президента США по Украине: Господин Президент, огромное спасибо за то, каким образом вы нас встретили. Мы очень рады. Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалироваться, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас.

– Господин Президент, вы говорили о том, что нам надо быть открытыми и честными, и я могу вас заверить, это одно из тех качеств, за которые меня иногда критикуют. Я иногда слишком честен и слишком прозрачен.

– Я это знаю. Но у вас Президент такой открытый сейчас.

– Да.