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Келлог – Лукашенко: честность – это одно из тех качеств, за которые меня иногда критикуют

21 июня 2025 13:37
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Встреча во Дворце Независимости. Глава государства Александр Лукашенко принял спецпосланника Президента США по Украине Кита Келлога, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Келлог – Лукашенко: честность – это одно из тех качеств, за которые меня иногда критикуют-2

Кит Келлог, специальный посланник Президента США по Украине:
Господин Президент, огромное спасибо за то, каким образом вы нас встретили. Мы очень рады. Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалироваться, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми.

Келлог – Лукашенко: честность – это одно из тех качеств, за которые меня иногда критикуют-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас.
Господин Президент, вы говорили о том, что нам надо быть открытыми и честными, и я могу вас заверить, это одно из тех качеств, за которые меня иногда критикуют. Я иногда слишком честен и слишком прозрачен.
– Я это знаю. Но у вас Президент такой открытый сейчас.
– Да.

# Александр Лукашенко # Беларусь-США # Международная политика

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