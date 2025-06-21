На один билет претендовали более 220 человек – в Беларуси дан старт проекту «Поезд Памяти»

Под знаменем Победы. 21 июня днем в Беларусь из Москвы прибыл состав знаменитого «Поезда Памяти», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая точка в маршруте культурно-образовательного проекта, который в этом году приурочен к 80-летию Великой Победы, – Брест.

На перроне старшеклассников из стран бывшего Советского Союза встретили белорусские школьники. Более 40 ребят – а это победители национальных конкурсов, прошедшие серьезный отбор – и педагогов присоединятся к патриотическому путешествию по местам боевой славы. На один билет претендовали более 220 человек.

Иван Шишкевич, участник проекта «Поезд Памяти»:

Отбор был очень серьезный. Ребята демонстрировали свои качества и умения. Конкуренция была очень высокая. Я очень рад, что прошел на такой значимый важ.ный проект.

Екатерина Кузема, участница проекта «Поезд Памяти» (Россия):

Был сложный отбор. И когда я узнала, что прошла, я была просто воодушевлена, рада всему этому. Хочется изучить историю и на себе прочувствовать, каково это было в те годы. И, конечно же, побывать в городах-героях.

За две недели правнуки советских героев посетят восемь белорусских и семь российских городов, связанных с историей Великой Отечественной войны. Ребята с гордостью заявляют: стать частью этого масштабного проекта – для них очень почетно.

Елизавета Ксендзова. участница проекта «Поезд Памяти»:

В этом году был действительно очень сложный многоэтапный отбор. Ну и когда вот сейчас я стою на перроне, меня переполняют эмоции. И на самом деле на этот проект у меня есть одна очень важная цель, я бы сказала, мечта. С детства мечтала снять свой фильм, и «Поезд Памяти» стал для меня уникальной возможностью. И я еду снимать свой фильм, который будет посвящен не только событиям Великой Отечественной войны, так как это основная тема нашего проекта, но и дружбе народов.