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Лукашенко – спецпосланнику США: если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьёмся

21 июня 2025 13:35
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Встреча во Дворце Независимости. Глава государства Александр Лукашенко принял спецпосланника Президента США по Украине Кита Келлога, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – спецпосланнику США: если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьёмся-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае – чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся.
– Как и было до этого.
– Совершенно верно. Я очень рад, что у нас люди есть, которые здесь не первый раз, поэтому нам полегче. Но господин генерал уже приспособится к нам сегодня и думаю, что также будете чувствовать хорошо.

# Беларусь-США # Александр Лукашенко # Международная политика

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