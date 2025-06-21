Лукашенко – спецпосланнику США: если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьёмся

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае – чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся.

– Как и было до этого.

– Совершенно верно. Я очень рад, что у нас люди есть, которые здесь не первый раз, поэтому нам полегче. Но господин генерал уже приспособится к нам сегодня и думаю, что также будете чувствовать хорошо.