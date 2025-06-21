Лукашенко – Келлогу: шуму вы наделали в мире очень много своим приездом

Кит Келлог, специальный посланник Президента США по Украине:

Это лучше выглядит, чем гольф-клуб Мар-а-Лаго.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Рады вас видеть в этом хорошем месте. Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом, но я удивляюсь, почему? Разве мы не можем вести нормальные диалоги, разговаривать о наших делах, об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки?

Тем не менее я очень рад видеть, Джон, тебя, прежде всего, в хорошем, бодром настроении. Крис – еще рано ему говорить об этом. У нас всегда молодой и здоровый. Но я очень рад, господин генерал, встретиться с вами.