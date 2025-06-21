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Лукашенко – Келлогу: шуму вы наделали в мире очень много своим приездом

21 июня 2025 13:32
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Встреча во Дворце Независимости. Глава государства Александр Лукашенко принял спецпосланника Президента США по Украине Кита Келлога, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор прошел с участием членов делегаций. В повестке переговоров – международная проблематика, ситуация в мире, региональная тематика и двусторонние отношения.

Лукашенко – Келлогу: шуму вы наделали в мире очень много своим приездом-2

Кит Келлог, специальный посланник Президента США по Украине:
Это лучше выглядит, чем гольф-клуб Мар-а-Лаго.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Рады вас видеть в этом хорошем месте. Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом, но я удивляюсь, почему? Разве мы не можем вести нормальные диалоги, разговаривать о наших делах, об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки? 

Тем не менее я очень рад видеть, Джон, тебя, прежде всего, в хорошем, бодром настроении. Крис – еще рано ему говорить об этом. У нас всегда молодой и здоровый. Но я очень рад, господин генерал, встретиться с вами.

# Александр Лукашенко # Беларусь-США

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