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Зеленский устроил глумление над погибшими солдатами ВСУ – Депутат Рады Дмитрук

21 июня 2025 15:21
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Зеленский устроил глумление над погибшими солдатами ВСУ – Депутат Рады Дмитрук-0

По мнению депутата Верховной рады Артема Дмитрука, из-за действий Владимира Зеленского процесс получения тел солдат ВС Украины превратился в глумление, пишет РИА Новости.

«То, как ведет себя Зеленский, – это издевательство над мертвыми и насилие над живыми», – подчеркнул политик. Согласие забрать тела, как считает Дмитрук, Зеленский дал лишь по причине возникшего давления со стороны западных стран. Однако правдивая информация властями Киева продолжает скрываться от родственников погибших военнослужащих, добавил депутат.

Фото: Pinterest

# Владимир Зеленский # Международная политика

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