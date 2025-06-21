Нюансы вступительной кампании – 2025. Что важно учитывать – обсудят эксперты в «Большом городе»

Вступительная кампания-2025. В Беларуси идет прием документов в колледжи для получения профессионально-технических специальностей. Что важно учитывать при поступлении? Какие новые специальности предлагают вузы и колледжи? И как пройти этот путь без лишнего стресса Это и не только в программе «Большой город». Смотрите ток-шоу 22 июня в 10:00.

Абитуриенты стоят на пороге удивительного мира знаний и научных исследований. Для тех, кому удастся его переступить, через несколько месяцев начнется новый период. В белорусской системе образования в тренде – практикоориентированность. Где проходят занятия, когда теоретические азы уже освоены?

Вот у нас по каждой профессии оснащены прекрасные мастерские. Они проходят обучение первоначально у нас, а затем уже практика проходит на предприятии. Почти каждый второй 9-классник в Беларуси поступает в колледж. С чем связана такая тенденция?

Современное производство – это не то производство, которое было даже 5 лет назад. Оно теперь автоматизировано. Теперь рабочая профессия достаточно хорошо оплачиваемая, к ней прилагается хороший социальный пакет. Опыт, помноженный на стремление быть впереди – залог успеха компании. Но у молодых специалистов опыта еще нет. Становится ли это преградой для карьерного роста?

Все зависит от мотивации молодого специалиста. У нас в компании построена многоуровневая, я бы сказал, структура, которая позволяет специалисту развиваться. В БГУИР реализуется принцип «образование через всю жизнь». Означает ли это, что учиться абитуриентам, которым повезет стать студентами вуза, придется всегда?