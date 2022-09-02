От мечты детства к «Человеку года Гродно». Как скульптор создаёт потрясающие фигуры из дерева?

Новости Беларуси. Гродненский скульптор, воссоздавший в дереве сценку из фильма «Белые росы», стал «Человеком года города», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую премию вручают второй раз – в этот раз отметили заслуги 10 горожан различных профессий. Василий Булак выбран лучшим в номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство». Еще бы, ведь его работы в областном центре знают все – деревянные фигуры украшают улицы, дворы и детские площадки. А на предприятии говорят: это художник с золотыми руками и светлой душой. В этом убедилась и наш корреспондент Галина Буро.

Этому мишке уже лет 10 приблизительно или 9. Естественно, краска выгорает, со временем это все приходит не в хороший вид. И приходится восстанавливать. Обновить краску, заделать микротрещины, вернуть фигуре первозданный вид. Но реставрация – это вторично. В первую очередь он талант, который умеет превратить кусок дерева в художественное произведение. За 12 лет работы в системе ЖКХ Гродно Василий Булак создал десятки деревянных скульптур для города. Вот зубр с чемпионата мира по хоккею (его принимал Минск восемь лет назад), путешественник для туристического Гродно. А здесь целая серия сказочных персонажей – их мастер особенно любит изготавливать.

Василий Булак, столяр УЖРЭП Октябрьского района Гродно:

Это все началось в детстве вообще. Как обычно картинки перерисовывали, копировали где-то какие-то, которые понравились. И вот так постепенно появилась тяга именно к этому творчеству.

В его семье все люди труда. Отец механик, мама полевод – казалось бы, откуда тяга творчеству? Правда, дед после войны занимался строительством домов-срубов. Может, отсюда у Василия любовь к природным материалам. Он окончил в Минске художественное училище, так называемую «Глебовку». И окончательно связал жизнь с резьбой по дереву. Одной из самых значимых своих работ считает композицию по мотивам легендарного фильма «Белые росы», который почти 40 лет назад снимали в Гродно.

Галина Буро, корреспондент:

В основе деревянной композиции известная комичная сцена, когда Федос и Тимофей «лечились» тещиной водкой, но сначала дали ее попробовать собаке по кличке Валет. Рядом со скульптурами – колодец, также по фильму. И автор, когда работал над этим проектом, тщательно продумывал фигуры и даже прорисовывал их в натуральную величину на бумаге. На одно произведение уходит около месяца. Материал обычно – деревья, которые в аварийном состоянии спиливают в городе. Образы для фигур придумывает сам. Кстати, его фирменные юмористические персонажи ни с чем не спутать: большие носы, колоритная атрибутика. Говорит, порой бревно само подсказывает сюжет. В каждый он вкладывает частицу души.

Василий Булак:

Люди видят эти работы, я думаю, радуются этим работам. Все-таки веселее, чем просто ничего, вот эти фигурки смотрят на них. Наверное, вот это самое важное в этой работе.